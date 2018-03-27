DHA - Ayrıntılar geliyor...
27 Mart 2018 16:12
Zeytinburnu'nda okulda yangın
Zeytinburnu'nda bir okulda yangın çıktı. Okula çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.
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Zeytinburnu'nda okulda yangın
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