Yürüyen merdiven dehşetini yaşayan o yolcu konuştu

İstanbul'da 27 Şubat'ta Ayazağa Metro İstasyonu'nun yürüyen merdiven çökmüş, Ali Erik adlı yolcu boşluğa düşmüştü.

Çökme anının görüntüsü ortaya çıktı. Kazada yaralanan Mehmet Ali Erik, belediyenin açıklamasının aksine, bir uyarı tabelası görmediğini, davacı olacağını söyledi.

Ali Erik, NTV'ye şöyle konuştu:

"Metroya yöneldim ilk adımla birlikte bir hareketlilik oldu. Herhangi bir uyarıcı levha yoktu. Görüntüleri gördükten sonra etrafa tutunmaya çalıştım. Merdivene adım atar atmaz bir boşluk oldu içine düştüm diye hatırlıyorum. İçine düştükten sonra 5-6 basamak aşağıya doğru sürüklendim. Vücuda darbe aldım sonrasında sol kolumun sıkışmasıyla birlikte merdiven durdu. Uyarıcı levha vardı diyorlar. Uyarıcı levha yoktu. Önümde bir çok insan vardı. Katliam dahi olabilirdi, merdiven tamamen açılsaydı. Maddi anlamda değil ama insan hayatı bu kadar basit olmamalı. O nedenle hukuksal sürece gitmeyi düşünüyorum."