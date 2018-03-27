Kadıköy halkı cezalandırılıyor mu?

Kösedağı, "İBB’nin 4 yıl önce start verdiği perişan durumunda ki Kadıköy Meydanı düzenlemesine hala başlamaması Kadıköy halkına bir cezalandırma yöntemi midir?" dedi.

Hıdır ULAĞ/ İBB Meclisi CHP Üyesi Mesut Kösedağı hazırladığı yazılı soru önergesini Meclis toplantısında sözlü okudu ve 4 yıldır yapılamayan İBB’nin“Kadıköy Meydan Düzenlemesi” projesini sorguladı ve Başkan Mevlüt Uysal’a şu soruları sordu: “Emniyet verilerine göre günde yaklaşık 2,5 milyon vatandaşımızın uğradığı Kadıköy meydanında kaldırımlarının halinden Sn. Mevlüt Uysal’ın bilgisi var mı? Kadıköy Belediyesinin yetki alanı dışında olduğu için müdahale edemediği Kadıköy meydanında, insanların vapura yetişirken bozuk kaldırım tasları yüzünden burkulan, kırılan bileklerinden Sn. Mevlüt Uysal’ın bilgisi var mı?”

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi 2018 yılı Mart ayı Meclis toplantılarında Kadıköy Belediyesi ve İBB Meclisi CHP Üyesi Mesut Kösedağı’nın imzası ile önerge meclise sunuldu ve oy birliği ile Başkanlık Makamına havale edilen önerge:

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI’NA

Duyurusu 2014’te bizzat Sn.Topbaş tarafından yapılan Kadıköy meydan düzenlemesi projesinin akıbeti 4 yıldır belirsizliğini koruyor. Meydanın yayalaştırılması, trafiğin yerin altına alınması, meydandaki ağaç sayısının arttırılmasını kapsayan düzenleme ile ilgili Kadıköy halkı 4 yıldır bekliyor. Beşiktaş iskelesi yanındaki eski dolgu alanın çökmesiyle 2016 yılında bir çalışma başlatılmıştı ancak o çalışma da çöken yerin onarılmasıyla son buldu. Bu bilgiler ışığında sorularımızı sorularımız:

1-Yaklaşık 635 bin metrekareyi kapsayan Kadıköy meydan inşaatı ne zaman başlayacaktır?

2-İstanbul halkının buluşma noktası ve transfer merkezi olan Kadıköy meydanının atıl halde bırakılmasının sebebi nedir?

3-Emniyet verilerine göre günde yaklaşık 2,5 milyon vatandaşımızın uğradığı Kadıköy meydanında kaldırımlarının halinden Sn. Mevlüt Uysal’ın bilgisi var mı?

4-Kadıköy belediyesinin yetki alanı dışında olduğu için müdahale edemediği Kadıköy meydanında, insanların vapura yetişirken bozuk kaldırım tasları yüzünden burkulan, kırılan bileklerinden Sn. Mevlüt Uysal’ın bilgisi var mı?

5-2014 yılından beri her sene İBB’nin performans bütçesinde yer alan ve bütçe ayrılan Meydan düzenlemesine hala başlanmaması, Kadıköy halkını bir cezalandırma yöntemi midir?