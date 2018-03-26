Ataköy Gazetesi 26. kuruluş yıldönümünü kutladı

Hıdır ULAĞ/ . Gecede onur plaketi Türk Müziği’ne, Bakırköy’e ve Bakırköy Müzik Akademisi’ne yapmış olduğu katkılarından ötürü Faruk Salgar ve Fatih Salgar’a verildi.

Plaketleri, Antalya eski milletvekili ve Bakırköy Belediyesi eski Meclis Üyesi Tayfur Süner, Eminönü eski Belediye Başkanı Doçent Dr. Ahmet Çetinsaya, Bakırköy Müzik Akademisi Başkanı Selçuk Kurt, ara dönemde Bakırköy Belediye Başkanlığı yapan Yakup Akyüz, son iki dönem Bakırköy Belediye Başkanlığı yapan Ateş Ünal Erzen ve Ataköy Gazetesi İmtiyaz Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Özcan Atamer birlikte verdiler.

Okuyucularından aldığı güçle, yayın hayatına hiç ara vermeden 26 yıl

26’ncı yıl gururunu yaşayan Ataköy Gazetesi İmtiyaz sahibi Özcan Atamer duygu ve düşüncelerini şöyle ifade etti:

“Ataköy Gazetesi olarak 1992 yılından bu yana, her türlü baskıya karşı, özverili bir şekilde, büyük bir başarı ile ilkeli, dürüst, objektif, seviyeli, ciddi ve mücadeleci çizgimizden ödün vermeden, doğru haberlerle kamuoyunu aydınlatarak, toplumun gözü, sesi, kulağı olarak karanlıkta kalan meseleleri gün ışığına çıkartarak, demokratik sistemin korunması ve güçlendirilmesi ve de halkın haber alma özgürlüğünü en iyi ve doğru şekilde kullanabilmesi için yayın hayatımızı sürdürmekte ve bölgemizin gelişmesine hür bir şekilde katkı sağlamaya ve bölgenin tüm kesimlerini kucaklamaya devam ediyoruz.”

Yerinde hizmette yerel basının önemi büyüktür. Hiçbir zaman rant peşinde koşmadık, rant peşinde koşanların karşısında durduk.

“Yerel basının; demokrasinin gelişmesi, halkın yerel yönetimlere daha katılımcı olması, sesini duyurabilmesi, yerinde hizmet uygulamalarının denetlenebilmesi açısından öneminin bilincindeyiz. Bu bilinçle görevimizi en iyi şekilde yerine getirerek 26 yıldır hem yöneticilere hem de vatandaşa eşit mesafede durduk, doğruların yanında olduk, yanlışlarla mücadele ettik ve bu mücadelemize ödün vermeden devam edeceğiz.”

“Hiçbir zaman rant peşinde koşmadık, rant peşinde koşanların karşısında durduk. Baskılara boyun eğmedik, gerçekleri duyurmak, yanlışlarla mücadele etmek için yeri geldi canımızı ortaya koyduk ama haksızlıklarla mücadeleden vazgeçmedik. Daha iyi, daha güzel bir Bakırköy, daha bilinçli, daha kültürlü, daha eğitimli Bakırköylüler hayalimizden, hedefimizden hiç vazgeçmedik.”

26 yıldır yılmadan maddi, manevi tüm özverilerde bulunarak görev ve sorumluluklarımızı en iyi şekilde yerine getirdik

“Aynı hedef ve hayalle yola çıkan Sivil Toplum Kuruluşları’nı, bu hedefe hizmet eden oluşumları destekledik. 26 yıldır yılmadan maddi, manevi tüm özverilerde bulunarak görev ve sorumluluklarımızı en iyi şekilde yerine getirerek saygınlığımızı, güvenilirliğimizi koruduk. 26 yılın sonunda ilçe ve ülke sınırlarını aşan güvenirliğimiz, saygınlığımız, tarafsızlığımız, başarılarımızla gurur duyduk, duymaktayız.”

“26 yıldır bu zorlu mücadeleyi yürüten, her koşulda bizlerle birlikte bu yolda yürüyen, bizlere destek veren, doğrunun ve haklının yanında olan, Bakırköy’e, Bakırköylüler’e sahip çıkan siz sağduyulu okurlarımıza teşekkürü borç biliriz. Bundan sonra da çizgimizden şaşmadan sizlere, sizler için var olmaya ve gerçekleri korkusuzca duyurmaya, yanlışlarla savaşmaya devam edeceğiz...”