Maltepe'de ustalarından oda müziği konseri

Ünlü orkestra şefi İbrahim Yazıcı’nın piyanist, kemanda Dr. Erman Türkili ve viyolonselde Çağ Erçağ’ın sahne aldığı “Ustalar ile Oda Müziği” konseri, Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.

Maltepe Belediyesi’nin şubat ayındaki sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserle, ünlü müzisyenler, piyano, keman ve viyolonsel için yazılan oda müziği eserlerini seslendirdi. Amerika’da ASTA (American String Teachers Association) kuruluşunun düzenlediği yarışmada, en iyi 52 kemancıdan biri seçilen akademisyen Erman Türkili, bestecilerin hayatları ve eserlerin detayları hakkında dinleyicileri bilgilendirdi.

ARJANTİN’DEN FRANSA’YA MÜZİK YOLCULUĞU

Tangoya tutkusunu katan Arjantinli ünlü besteci Astor Piazzola’nın “Mevsimler”, tango müziğini dünyaya sevdiren Carlos Gardel’in “Por Una Cabeza” isimli eserini seslendiren müzisyenler, dinleyicilere tangonun coşkusunu yaşattı.

Müzisyenler, dinleyicileri 20. yüzyılın en büyük Rus piyanist ve bestecilerinden Sergey Rahmaninov’dan, Fransız besteciler Camille Saint Saens ve Gabriel Faure’e, Polonyalı müzisyen Frederic Chopin’den, Alman besteci Johannes Brahms’a uzanan keyifli bir müzik yolculuğuna çıkardı. Ünlü müzisyenler, sahne performanslarıyla Maltepeli müzikseverlerin alkışlarını topladı.