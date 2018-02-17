Maltepe Belediye Başkanı CHP'li Ali Kılıç'ın açıklaması şöyle:
"Başıbüyük, Gülsuyu ve Gülensu Mahallelerinde tapu öncesi son viraja ulaştık. İBB’den dün gelen müjdenin hemen ardından; Bürokratlarıma gece gündüz demeden 1/1000’lik imar planlarının yetiştirilmesi talimatını verdim. Mart Ayı öncesinde Olağanüstü Meclis gündemine alınacak ve son bir kez daha İBB’nin onayına sunacağız."
17 Şubat 2018 15:59
Ali Kılıç: Şimdi sıra bizde
Maltepe Belediye Başkanı CHP'li Ali Kılıç, Başıbüyük, Gülsuyu ve Gülensu Mahallelerinde son viraja gelindiğini açıkladı.
Maltepe Belediye Başkanı CHP'li Ali Kılıç'ın açıklaması şöyle:
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