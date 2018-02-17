Ali Kılıç: Şimdi sıra bizde

Maltepe Belediye Başkanı CHP'li Ali Kılıç'ın açıklaması şöyle:



"Başıbüyük, Gülsuyu ve Gülensu Mahallelerinde tapu öncesi son viraja ulaştık. İBB’den dün gelen müjdenin hemen ardından; Bürokratlarıma gece gündüz demeden 1/1000’lik imar planlarının yetiştirilmesi talimatını verdim. Mart Ayı öncesinde Olağanüstü Meclis gündemine alınacak ve son bir kez daha İBB’nin onayına sunacağız."