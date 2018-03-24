Vefatının 45. yılında isminin verildiği Gürpınar Aşık Veysel Güzel Sanatlar Lisesi Sahnesi’nde türküleriyle yaşatılan halk ozanı Aşık Veysel, sevenleri tarafından coşkuyla anıldı. Topluma etkili bir mesaj veren Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Aşık Veysel, bu toprağın vicdanıdır.” dedi.



Aşık Veysel, vefatının 45. yılında sevenleri ile birlikte anıldı. Beylikdüzü Kaymakamlığı, Beylikdüzü Belediyesi ve Beylikdüzü Sivaslılar Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği’nin birlikte organize ettiği Aşık Veysel’i Anma Gecesi, Gürpınar Aşık Veysel Güzel Sanatlar Lisesi Sahnesi’nde gerçekleşti. Programda, Lise Korosu ve Sanatçı Ender Balkır; Veysel türkülerini icra etti. BEYSİDER Başkanı Eyyüp Günay, “Geleneksel hale gelen anma programımızı hayata geçirmenin onurunu yaşıyoruz. Hiçbirimiz Aşık Veysel olamayız belki ama O’nu anlayabilir, tanıyabilir, yolumuza ışık tutmasını sağlayabiliriz.” diyerek ozanın şiirlerinden dizeler okudu ve emeği geçen protokole teşekkürleri iletti.

“Aşık Veysel bu ilçe hep anılacak”



Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, Aşık Veysel’in bu ilçede

anılmasını başlatan Beylikdüzü Sivaslılar Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği olduğunu vurgulayarak, “Aşık Veysel, bu toprağın vicdanıdır. Bugün eğer sorunlarımız büyüyorsa vicdan duygusunu kaybettiğimiz içindir. Ayrıştırma ve ötekileştirme tutumlarına karşı Veysel gibi bu toprakların vicdanlarını taşıyan kişilerin sözlerine bakmalıyız. ” diye belirtti.

“Veysel bu ilçe hep anılacak” diyen İmamoğlu, bir husus daha paylaştı. İmamoğlu, “Kurtuluş Savaşı mücadelesinin en önemli anları Sivas’ta yaşandı. Sivas, 108 gün bu topraklara başkentlik yapmış diyebiliriz. Dolayısıyla bir çalışma başlattık. Sivas’ın kıymetli 108 gününü anlatan eseri, yaz gelmeden paylaşacağız.” diye müjdeledi.



“O’nu anlamak, fikir dünyamızı aydınlatmaktır”



Aşık Veysel’in dizeleri ile sözlerine başlayan Beylikdüzü Kaymakamı Mehmet Okur, “Veysel’in yolu doğruluk yoludur. O’nu anlamak, fikir dünyamızı aydınlatmaktır. O’nun adı ile hayat bulan bu lisemiz bunun en güzel örneğidir.” dedi. Ozanın meşakatli hayat yolculuğundan bahseden Kaymakam Okur, “Veysel, bir konuşmasında bir ağaçta 50 çeşit meyve ağacı olur. Ancak tatları birbirine asla karışmaz der.” diyerek farklı kimliklerin zenginliğini de gözler önüne serdi. Okur; konuşmasını Veysel’in yine bir dizesi ile bitirdi. Program, Sanatçı Ender Balkır’ın seslendirdiği Aşık Veysel türküleri ile sona erdi. Kapanışta “Uzun İnce Bir Yoldayım” isimli eser, Beylikdüzü Kaymakamı Mehmet Okur, Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve BEYSİDER Başkanı Eyyüp Günay sanatçı ile birlikte seslendirildi. Anma Törenine belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, siyasi partilerin ilçe başkanları ve temsilcileri ile muhtarlar da katıldı.