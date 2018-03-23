Beylikdüzü'nde minik öğrencilerden huzurevine ziyaret

Beylikdüzü Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Yaşlılar Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlediği organizasyonla Beylikdüzü Huzurevi’nde kalan yaşlılar ile Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Gündüz Çocuk Bakımevi öğrencilerini buluşturdu. Huzurevi sakinlerine kendi elleriyle yaptıkları rengarenk kağıttan çiçekleri ve Beylikdüzü Belediyesi tarafından hazırlanan paketleri hediye eden çocuklar, duygusal anların yaşanmasına neden oldu.



Beylikdüzü Belediyesi Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Gündüz Çocuk Bakımevi öğrencileri, öğretmenlerinin nezaretinde Beylikdüzü Huzurevi’nde kalan yaşlıları ziyaret etti. Minik öğrencilerin ziyareti, özelikle torun sevgisini ve eksikliğini yaşayan huzurevi sakinlerine moral ve motivasyon oldu.

Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Gündüz Çocuk Bakımevi öğrencilerini, huzurevi ziyaretinde yalnız bırakmayan Beylikdüzü Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Muazzez Akbaba da huzurevinde kalan yaşlıların hal ve hatırlarını, bir sıkıntıları olup olmadığını sorarak onlarla bir süre sohbet etti.



Akbaba: “Büyüklerimiz Mutlu Bir Yaşlılık Dönemi Geçirmeli”



Huzurevinde yaşayan yaşlıların yaşama bağlı kalmalarının çok önemli olduğunu ifade eden Muazzez Akbaba, “Büyüklerimiz başımızın tacı… Onların mutlu bir yaşlılık dönemi geçirmeleri ve çocuklarımıza aile büyüklerine, yaşlılara karşı duyarlı olmayı aşılamak adına bu tür ziyaretler büyük önem taşıyor. Hem öğrencilerimiz hem de yaşlılarımız bugün birlikte keyifli zaman geçirdi.” şeklinde konuştu.



Huzurevi Sakinleri Ziyarete Gelenlere Teşekkür Etti

Ziyaretin sonunda, minik öğrenciler, huzurevinde kalan ruhu genç, eli öpülesi büyüklere, kendi elleriyle hazırladıkları kartondan çiçekleri ve Beylikdüzü Belediyesi tarafından hazırlanan paketleri hediye etti. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri ile kreş öğrencilerinin ve öğretmenlerinin ziyaretinden çok memnun kaldıklarını belirten huzurevi sakinleri, ziyarete gelen herkese teşekkür etti.