İstanbul’da artan Tramvay kazaları İBB Meclisi'nde

Hıdır ULAĞ/ CHP İBB Meclis Üyesi Dt. Ümit Yurdakul son zamanlarda İstanbul’da meydana gelen Tramvay kazalarını sorguladı. Hazırladığı yazılı soru önergesini İBB meclis toplantısında sözlü okuyan Ümit Yurdakul önergesinde “Ard arda yaşanan bu kazalar toplu ulaşımın güvenliğini ve güvenilirliğini de tartışmalı hale getirdi. Her raylı sistem aracının kendine özel emniyet sistemi vardır. Sinyalizasyon bunların en önemlilerinden biridir. Sinyalizasyon yazılımlarının kodları vardır. Bu kodları sayesinde sistemde yazılımlarda değişiklikleri yapabilmektedir. Kazaların yaşandığı araçlarda son günlerde herhangi bir yazılım değişikliği yapılmış mıdır? Kodların satın alındığı firmalarda bir değişiklik yapılmış mıdır? Yazılımların güvenliği nasıl sağlanmaktadır?” sorusuna dikkat çekerek şunlara değindi ve şu soruları sordu:

İBB MECLİS BAŞKANLIĞINA

Topkapı-Habipler hattında sefer yapan tramvay, Topkapı ile Fetihkapı istasyonu arasında önceki gün ikinci kez raydan çıktı. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "T4 Tramvay Hattında yaşanan teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Fetih Kapı - Topkapı istasyonları arasında yapılamamakta ve çalışmanın 16 Mart Cuma günü tamamlanması planlanmaktadır." denilmektedir. Belli ki büyük bir arıza. Dün ise bir tramvay durakta bekleyen diğer bir tramvaya arkadan çarptı. Yaralananlar oldu. Ard arda yaşanan bu kazalar toplu ulaşımın güvenliğini ve güvenilirliğini de tartışmalı hale getirdi. Yurttaşlarımız üst üste yaşanan bu kazaların bitmesini ve korkusuzca seyahat etmek istiyor.

Bu bağlamda aşağıdaki sorularımızın cevaplandırılması için başkanlık makamına havalesini saygılarımızla arz ederiz.

1-Raylı sistemlerde güvenli ve konforlu bir işletmecilik için en önemli hususlardan biri, araçların üzerinden gittiği demiryolu üstyapısının düzgünlüğü ve sağlamlığıdır. Tramvayların, özellikle kazaların yaşandığı T4 tramvay hattının, ray, makas, bağlantı elemanları, taşıyıcı tabakaların periyodik olarak kontrol ve ölçümlerle takip edilmesi, bakımlarının yapılması hangi zaman diliminde ve hangi prosedüre göre yapılmaktadır?

2-Her raylı sistem aracının kendine özel emniyet sistemi vardır. Sinyalizasyon bunların en önemlilerinden biridir. Sinyalizasyon yazılımlarının kodları vardır. Bu kodları sayesinde sistemde yazılımlarda değişiklikleri yapabilmektedir. Kazaların yaşandığı araçlarda son günlerde herhangi bir yazılım değişikliği yapılmış mıdır? Kodların satın alındığı firmalarda bir değişiklik yapılmış mıdır? Yazılımların güvenliği nasıl sağlanmaktadır?

3-Sürücü kabininden bir kumanda cihazı vasıtasıyla makas istenilen yöne kumanda edilebilecekken, araç makas üzerinde iken ya makas hareket etmiş yada kumanda cihazı çalışmamış gözüküyor. Bu bağlamada kazanın yaşandığı tramvayları kullanan vatmanların ehliyet tecrübesi nedir?

4-Toplu taşıma araçlarında meydana gelen kazalarda yaralanan yurttaşlarımızın kaza sigortaları var mıdır? Hastane masraflarını kim karşılamaktadır?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi 2018 yılı Mart ayı Meclis toplantılarında Bağcılar Belediyesi İBB Meclisi CHP Üyesi Dt. Ümit Yurdakul’un imzası ile önerge meclise sunuldu ve oy birliği ile Başkanlık Makamına havale edildi.