2. Abdülhamit’in mirası uyuşturucu bataklığına döndü

Özlem Güvemli/Sözcü- Kaderine terk edilen 127 yıllık tarihi hastane uyuşturucu kullananların uğrak yeri haline geldi. CHP’li Meclis Üyesi Nadir Ataman, Kuruçeşme açıklarındaki Suada üzerinde hak iddia eden 2.Abdülhamit’in torunu Nilhan Osmanoğlu’nu Hadımköy Askeri Hastanesi’ne sahip çıkmaya çağırdı.

Arnavutköy Hadımköy'de temeli 1887 yılında 2. Abdülhamit döneminde atılan askeri hastane 1891 yılında açıldı. 19. yüzyıl askeri mimari örneklerinden biri olan hastane farklı dönemlerde tahliye hastanesi, kışla ve revir olarak hizmet gördü. Balkan Savaşı , I. Dünya Savaşı ve Çanakkale Savaşları sırasında önemli görevler üstlenen hastane Cumhuriyet döneminde de işlevine devam etti. 1985 yılına kadar hastane olarak hizmetini sürdürdü, bölgedeki vatandaşlara da şifa dağıttı. Daha sonra inzibat merkez karakolu olarak hizmet veren hastane binası 2012 yılından sonra kaderine terk edildi. Bugünlerde uyuşturucu kullananların uğrak mekanı haline geldi, bina delik deşik edildi.

KURULA BAŞVURULDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sık sık övgü ile bahsettiği “Dünyanın son hükümdarı, son evrensel imparatoru” olarak nitelediği ve vefatının 100. Yıldönümü nedeniyle adına etkinlikler düzenlenen 2. Abdülhamit'in yaptırdığı hastane CHP'li İBB Meclis Üyeleri Nadir Ataman ve Hüseyin Sağ tarafından İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'na şikayet edildi. Tarihi bina ile ilgili inceleme yapılması talep edildi.

ATAMAN'DAN SULTANA ÇAĞRI

CHP'li Meclis Üyesi Nadir Ataman, kaderine terk edilen tarihi hastane için Galatarasay Suada üzerinde hak iddia eden 2. Abdülhamit'in torunu Nilhan Osmanoğlu'na “Boğazı bırakıp biraz da Hadımköy'e bakın. Dedenizin mirası olan hastane mezbeleliğe dönmüş, uyuşturucu kullananların uğrak merkezi olmuş. Atalarımıza sahip çıkmak, tarihi mirasımıza sahip çıkmakla olur” çağrısı yaptı.

TARİHİ DİZİLERDEN ÖĞRENİNCE BÖYLE OLUYOR

Son dönemlerde tarihi dizilerden öğrenen, tarihi mirasa sahip çıkmadan hamasetle tarihi çarpıtan bir anlayışın hakim olduğunu dile getiren Ataman “ Hamaset yaparak tarihten ders alınmaz. Kültürel mirasımıza, elimizdeki tarihi yapılara sahip çıkmadan Osmanlı özlemi ve özentisi içinde olanların İstanbul'da bulunan tarihi eserleri ne hale getirdiklerinin fotoğrafıdır bu hastanenin durum. Uygulamada atalarımızın mirasına vefasızlık gösterenlerin Osmanlı'yı, ecdadımızı, atalarımızı dilinden düşürmemesi hazin bir durumdur” dedi. İstanbul'u dünya kenti yapan tarihi miras, doğal ve kültürel varlıklar olduğuna dikkat çeken Ataman, “Bu varlıklarımıza sahip çıkmadan İstanbul'a rant gözüyle bakanların İstanbul'u getireceği tek nokta beton yığını bir kenttir” diye tepki gösterdi.

HASTANE RESTORE EDİLSİN

CHP'li Meclis Üyesi Hüseyin Sağ ise 127 yıllık hastaneyi restore edip sağlık müzesine dönüştürmek gerektiğini ifade ederek “Taşınmaz kültür varlıklarımızın korunması için emlak vergilerinden pay kesilmektedir. Bu fonda biriken para ile 127 yıldır şifa dağıtan bu hastanenin restore edilmesi gerekli tüm girişimlerde bulunacağız” dedi.