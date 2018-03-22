Öğretmenlere e-atık eğitimi

CHP'li Maltepe Belediyesi, TAP ve TÜBİSAD işbirliğiyle ilçedeki okullarda görevli öğretmenlere elektrikli-elektronik atıklar ve atık pillerle ilgili eğitim semineri verdi.

Seminerde çevre kirliliği, bu kirliliğin önlenmesi için neler yapılabileceği konuları ele alındı.

Maltepe Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) ve Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) işbirliğiyle ilçedeki ilkokul, ortaokul ve liselerde görevli öğretmenlere yönelik bir bilgilendirme semineri düzenledi.

“Eğiticilerin Eğitimi” adı verilen seminerde elektrikli-elektronik atıklar ve atık pillerle ilgili çeşitli bilgiler paylaşıldı. TAP ve TÜBİSAD yetkililerinin de birer sunum gerçekleştirdiği seminere, Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Ekşioğlu ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Canan Aslan katıldı.

Çevre kirliliği ve bu kirliliğin önlenmesi için neler yapılabileceği konularının ele alındığı seminerde, atıkların ne gibi bir çevre kirliliği oluşturacağı, atıkların toplanması ve bertaraf edilmesi noktasında fikir alışverişinde bulunuldu.