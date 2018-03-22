Aşık Veysel Beylikdüzü'nde anılıyor

Beylikdüzü Kaymakamlığı, Beylikdüzü Belediyesi ve Beylikdüzü Sivaslılar Derneği’nin birlikte organize ettiği Aşık Veysel’i Anma Gecesi, Gürpınar Aşık Veysel Lisesi’nde 23 Mart Cuma Saat 18.30’da gerçekleşecek.

Halk ozanı, büyük üstad Aşık Veysel’in anılacağı etkinlikte; Aşık Veysel Güzel Sanatlar Lisesi Korosu, ozanın türkülerinden eserler seslendirecek. Gecenin sanatçı konuğu Ender Balkır da katılımcılar için vereceği konser ile geceye anlamlı bir katkıda bulunacak. Etkinlikte Beylikdüzü Kaymakamı Mehmet Okur, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, BEYSİDER Başkanı Cengiz Ataseven günün anlamı ile ilgili hitap da bulunacak.

TARİH: 23 Mart 2018, Cuma

SAAT: 18.30

YER: Gürpınar Aşık Veysel Lisesi

ADRES: Gürpınar Mahallesi, Vatan Cd. No:22, 34528 Beylikdüzü/İstanbul