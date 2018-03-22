Tüketiciyi Koruma Haftası’nda TÜKODER'den karikatür sergisi

Beylikdüzü TÜKODER Şubesi’nin düzenlediği ve Şube Başkan Yardımcısı Ahmet Ümit Akkoca’nın kaleminden çıkan eserler, Beylicium AVM 4. katta sergilendi.



Beylikdüzü’ndeki tüketiciler haklarını öğrensin diye Beylikdüzü TÜKODER Şubesi karikatür sergisi düzenledi. 15-21 Mart Tüketiciyi Koruma Haftası kapsamında vatandaşa bilmediği haklarını, tüketici bilincini, evrensel tüketici ve insan haklarını geliştirmeye yönelik zengin bir içerikle anlatmak adına sergi düzenleyen dernek, ilçedeki çeşitli okullarda seminerler de verdi. Sergideki eserler, BeyliciumAvm4 .katta konuyla ilgili üçüncü sergisini açmış olan Şube Başkan Yardımcısı Ahmet Ümit Akkoca’nın kaleminden çıktı.





TÜKODER Şube Başkanı Ruhi Orhan, Şube Başkan Yardımcıları Nurettin Özel ve Akkoca sergide hazır bulundu. İlçe içerisinde vatandaşı bilgilendirmek amaçlı pankartlarla da duyurular yaptıklarını söyleyen Orhan, tüketicinin hayatın içindeki her konuda hakları olduğunu da belirterek “Küçük yaşta tüketici haklarıyla ilgili bilincinin oturması adına ilkokullarda zengin içerikli seminerler de düzenliyoruz.” dedi.