Şehid binbaşının adı Beylikdüzü'nde ölümsüzleşti

Vatanı savunurken şehit düşen Binbaşı Ümit Çelik’in isminin verildiği Şehit Binbaşı Ümit Çelik Parkı, Beylikdüzü Kaymakamı Mehmet Okur, Beylikdüzü Belediye Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu ve şehidin ailesinin katılımıyla açıldı. Parkın ilçeye birlik ve beraberlik mesajı vermesini dileyen İmamoğlu, “Şehidimizin ismini bu park ile ölümsüzleştirdik.” dedi.

Şehit Binbaşı Ümit Çelik Parkı, Adnan Kahveci Mahallesi’nde açıldı. Beylikdüzü Kaymakamı Mehmet Okur yaptığı konuşmada, açılan parkı, Beylikdüzü’nün vefasının bir göstergesi olarak niteledi. Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da parkın milletçe herkese birlik ve beraberlik mesajı vermesi dileğinde bulundu.

“Bu Park, Beylikdüzü’nün Vefasının Göstergesi”



Kamu kurum ve kuruluşları tarafından var olan ve yeni yapılan parklara, okullara şehitlerin isimlerin verilmesinin şehitlerin anısının yaşatılması noktasında önemli olduğuna dikkat çeken Beylikdüzü Kaymakamı Mehmet Okur, “Bugün, burada, açılışını yaptığımız park Beylikdüzü’nün şehidimize vefasının bir göstergesidir. Beylikdüzü Belediyesi, bu parkı şehidimizin anısını yaşatmak ve gelecek kuşaklara da bu vatanın nasıl vatan olduğunun mesajını vermek için bu parka şehidimizin ismini verdi. Ben tüm şehit aileleri adına, Belediye Başkanımızın nezdinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.



“Şehidimizin İsmi Bu Parkta Yaşayacak”



Parkların kendi yöresiyle, kendi ilçesiyle, vatanla, milletle ilgili isimlerle yaşaması ve yaşatılmasını çok değerli bulduğunu ifade eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, “Şehit Binbaşı Ümit Çelik, Beylikdüzü’nün insanı. Burada yaşayan bir ailemiz. Dolayısıyla bizim şehidimiz, bizim kardeşimiz, evladımız, arkadaşımız. O bakımdan, şehidimizin isminin, anısının bu güzel parkta yaşatılması hususunda meclis üyelerimizle hep birlikte karar verdik.” açıklamasında bulundu.



“Parkımız İlçemize Hayırlı Olsun”



Türk Ordusununun Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Yurtta Barış Dünyada Barış’ felsefesinin temsilcisi, Şehit Binbaşı Ümit Çelik’in de barışı sağlamak, terörü yok etmek adına yapılan mücadelenin önemli bir neferi olduğunun altını çizen İmamoğlu, “Hain bir terör saldırısında hayatını kaybeden şehidimize Allah’tan rahmet diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Geçmişte bu ulus adına ve bu coğrafyadaki barış adına mücadele veren tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun. Gazilerimize Allah’tan şifa diliyorum. Parkımız, ilçemize ve milletçe hepimize birlik ve beraberlik mesajı vermesi dileğiyle hepimize hayırlı, uğurlu olsun.” şeklinde konuştu.



Saadettin Çelik: “Benim İçin Çok Değerli”



Şehit Binbaşı Ümit Çelik’in babası Saadettin Çelik de park açılışında yaptığı konuşmada, “Yapılan bu parka oğlumun isminin verilmesi benim için çok değerli. Başta Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere, Beylikdüzü Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum.” dedi. Açılışta, vatan uğruna hayatını kaybeden tüm şehitler için dua edilmesinin ardından katılanlara, buğday aşı çorbası ikram edildi. Parkın açılışına; ayrıca siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Adnan Kahveci Mahallesi’nde açılan ve 4765 metrekarelik bir alana sahip olan Şehit Binbaşı Ümit Çelik Parkı’nın içerisinde, çocuk oyun grubu ve fitness aletleri bulunuyor.