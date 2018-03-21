Sivrisinekler gözünüzü korkutmasın

Tunçel, “Bu yıl tam anlamıyla bir kış yaşamadık. Özellikle kar yağmaması sivrisinek üremesini de arttırabiliyor. Bu nedenle hummalı bir çalışma yürüteceğiz.” dedi.

Beylikdüzü Belediyesi Meclis Salonu’nda, Veteriner İşleri Müdürü Ertuğrul Tunçel “Uçkunla Mücadele” sunumunu gerçekleştirdi. Sunuma Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri, müdürlük yetkilileri ve muhtarlar katıldı. Sunumda; ilçedeki vatandaşların sivrisinek, böcek ve benzeri canlıların verdiği rahatsızlıktan korunması amacıyla uçkunla mücadele çalışmalarına yıllardır belirli bir planlama ile devam eden Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün 2017 yılı çalışmaları gözler önüne serildi. Okul, ibadethane, sağlık ocağı ve kamu kurumlarının ilaçlanması konusunda tam 167 noktada çalışıldı, 97 yerin dezenfeksiyon çalışmaları tamamlandı. Uçkun üreme kaynaklarında ise tam 3 bin 658 kez ilaçlama yapılırken, 838 rögarın ilaçlaması gerçekleşti.

“Bu Yıl Daha Kapsamlı Bir Çalışma Yürüteceğiz”

Kültürel, fiziksel, kimyasal ve biyolojik mücadele vererek İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile eş zamanlı çalışan Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Su birikintileri, çamurlu alanlar, bakımsız kalan havuzlar ve diğer larva kaynakları olmak üzere yaklaşık bin 800 noktanın tarandığı haşare mücadelesinde; sivrisinek ve diğer canlıların yumurtlama kaynakları kurutulmuş oluyor. Veteriner İşleri Müdürü Ertuğrul Tunçel, “Her yıl daha kapsamlı bir biçimde çalışıyoruz ve sorun her yıl daha da azalıyor. Ancak bu yıl farklı bir durum ile karşı karşıyayız. Tam anlamıyla bir kış yaşamadık. Kar yağmadı. Bu durum sivrisinek üremesine olumsuz etki yapabiliyor. O nedenle daha incelikli bir çalışma yürüteceğiz.” şeklinde konuştu. Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yürütülen çalışmaların etkili bir sonuca ulaşmasında müdürlükler, muhtarlar ve apartman görevlileri ile birlikte koordineli etmenin gerekliliğine değindi.