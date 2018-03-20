Şehit binbaşının adı Beylikdüzü'nde yaşatılıyor

Vatan uğruna canlarını feda eden şehitleri unutmayan, unutturmayan Beylikdüzü Belediyesi, Diyarbakır'da yaşanan hain terör saldırısının ardından yaşamını yitiren ilçe sakini Şehit Binbaşı Ümit Çelik'in adını Beylikdüzü'ndeki bir parkta yaşatıyor.

Diyarbakır Lice ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda şehit düşen Binbaşı Ümit Çelik'in ismini, Adnan Kahveci Mahallesi’nde bulunan parka veren Beylikdüzü Belediyesi, kahraman şehidin hatırasını, Beylikdüzü’nde yaşatacak. Şehit Binbaşı Ümit Çelik Parkı’nın açılış töreni 21 Mart Çarşamba günü, saat 13:00’da, Adnan Kahveci Mahallesi’nde, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve şehidin aile fertlerinin katılımıyla yapılacak.

Adnan Kahveci Mahallesi’nde bulunan Anadolu Caddesi’ndeki Taner Sokak ve Osmanlı Sokak kesişiminde yer alan bölgede açılacak park, toplamda 4765 metrekarelik bir alan üstünde kuruldu ve peyzaj düzenlemesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapıldı. Çocuk oyun grubu ve fitness aletlerinin bulunduğu park, çocukların ve ebeveynlerin rahatça gezebileceği, spor yapabileceği ve dinlenebileceği şekilde tasarlandı.

TARİH: 21 Mart Çarşamba

SAAT: 13:00

YER: Şehit Binbaşı Ümit Çelik Parkı

ADRES: Adnan Kahveci Mah. Anadolu Cad. Taner Sokak ve Osmanlı Sokak kesişimi (Beylik Pazarı Karşısı)