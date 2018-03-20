Medine İrak, 7.Kişisel sergisini Fulya Sanat Merkezi’nde açıyor

20 eserin sergileneceği ‘’Kazı’’ adlı sergi bugün saat 18.00’de sanatseverlerle buluşacak. 20 Mart ( Bugün) başlayacak olan sergi 2 Nisan’a kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Kazı adlı sergi Fulya Sanat’ta sanatseverlerle buluşacak

İstanbul’da sanatın başkenti olan Beşiktaş önemli bir sergiye daha ev sahipliği yapıyor. Sanatçı Medine İrak, 7. Kişisel sergisinin açılışını Fulya Sanat merkezinde gerçekleştirecek. Kazı, adını verdiği serginin ana temasını sanatçı şöyle açıklıyor; Bu dönem çalışmalarımda bilinçaltındaki öğeler, tual yüzeyine serbest biçimli halleriyle yansıtmaya çalıştım. Çalışma yüzeyleri üzerinde, kendime özgü biçimsel varyasyonları çeşitli malzemelerden oluşturduğum kütleleri kullanarak, belli dinamikler geliştirmekten yana bir estetik boyutlandırmada bulunduğumu söyleyebilirim. 20 eserin sergileneceği sergi bugün saat 18.00’de sanatseverle buluşacak, 2 Nisan’a kadar sergi ziyaretçilere açık olacak.

Tarih: 20/03/2018

Saat:18.00

Yer: Fulya Sanat Merkezi