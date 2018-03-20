CHP’li Sağ: 398 trilyonluk ihaleleri sorduk

Hıdır ULAĞ/ CHP İBB Meclis Üyesi Hüseyin Sağ, AKP İstanbul İl yönetim kurulu üyelerine verilen trilyonluk ihaleleri sorguladı. Hazırladığı yazılı soru önergesini İBB meclis toplantısında sözlü okuyan CHP’li Hüseyin Sağ “Daha önce 398 Trilyonla alınan ihaleleri sorduk, cevap gelmedi. Yaptığınız ihalelerin cevabını veremiyorsunuz neden acaba? ihaleler şeffaf değil mi?” sözlerine dikkat çekerek önergesinde şunlara değindi:

Büyükşehir Belediyesi meclis Başkanlığı’na

Güngören Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, İSTON İstanbul Beton Elemanları ve Hazır Beton Fabrikası Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2017’de alınan bu ihalelerin toplam tutarı 2 milyon TL... Zaman ve Mekân Yapı İnşaat Emlak Ltd. Şti. Cemaleddin Aykan (AKP İstanbul İl Yedek Yönetim Kurulu Üyesi)

A.Z. Reklam’ın ihale aldığı kamu kurumları Sultangazi Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Zeytinburnu Belediye Başkanlığı, Fatih Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü.” 2017’de alınan bu ihalelerin toplam tutarı 13 milyon 603 bin TL’yi buldu. Fatih Bolcan (AKP İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi)

Toplamda 15 Trilyonluk ihaleleri kim aldı diye soracaksınız; Cemaleddin Aykan (AKP İstanbul İl Yedek Yönetim Kurulu Üyesi) Fatih Bolcan (AKP İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi)

Bakınız, İstanbul’da Zaman, Samanyolu vb. Sokak İsimlerini FETÖ terör örgütünü çağrıştırıyor diye değiştiriliyor, belki dikkatinizi çekmiştir bolca ihale kazanan şirketin unvanı ‘Zaman’ ben söylemiş olayım sonradan problem olmasın. Görüleceği gibi yabancıya iş yok hep tanıdık, aslında daha önce 398 Trilyonluk alınan ihaleleri sorduk, cevap gelmedi.

Yaptığınız ihalelerin cevabını veremiyorsunuz neden acaba? ihaleler şeffaf değil mi? Şimdi birazdan “siyasete giren insanlar iş yapamayacak mı?” türünden savunma gelecek, iş yapacaklar ama yöneticisi oldukları partinin İlçe Belediyelerinden ve İBB’ye bağlı kuruluşlardan ihale almayacaklar. Siyaset bazı şeylerden geri durma sanatıdır, geri duracaksın ki partine zarar vermeyeceksin. Cumhuriyet gazetesinde ihale partisi diye haber çıkınca yayın yasağı gelmiş ancak bu şirketler İBB’den ihale almaya devam etmiş. Bu ihaleler yeni.

Bu çerçevede;

1. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak bu durumu hukuka ve etiğe uygun buluyor musunuz?

2. Son 5 yıl içerisinde, bu ve benzeri şekilde ihale alan başkaca İBB meclis üyesi ve İstanbul Ak partili yöneticileri var mıdır?

3. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak bu konu ile ilgili olarak ne tür bir işlem yapacaksınız?

4. Alınan ihalelerin toplam miktarı ne kadardır ?

Kısaltarak okuduğum Önergemizin tamamı tutanaklara geçirilmesi kaydı ile Başkanlık Makamına havale edilmesini arz ederiz. 12.03.2018

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi 2018 yılı Mart ayı Meclis toplantılarında İBB Meclisi CHP Üyeleri Hüseyin Sağ, Nadir Ataman ve Deniz Erzincan’ın imzaları ile önerge meclise sunuldu ve oy birliği ile Başkanlık Makamına havale edildi.