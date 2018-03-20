Tarihi Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü’nün de siluetini bozdular

Hıdır ULAĞ/ Büyükçekmece Belediyesi ve İBB Meclisi CHP Üyesi Çoşkun Tanış, Mimar Sinan’ın eseri olan Büyükçekece'de ki tarihi Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü’nün D-100 karayoluna yapılan korkuluklar nedeni ile tamamen görünmez hale getirildiğini hazırladığı yazılı soru önergesi işle İBB meclis gündemine taşıdı. “Onbinlerce insan, on binlerce aracın geçtiği karayolundan geçilirken tarihi köprü artık görünmez haldedir, Şehrin tarihi estetiği bozulmuştur, tarihi köprünün silueti de yok olmuştur” Serzenişinde bulunan ve önergesini Meclis toplantısında sözlü okuyan CHP’li Çoşkun Tanış önergesinde şunlara değindi ve şu soruları sordu;

Büyükçekmece Gölü ile denizin birleştiği noktada inşa edilen D-100 karayolu köprülerinin korkulukları ve bariyerleri Mimar Sinan’ın eseri tarihi Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü’nü tamamen görünmez hale getirmiştir. Bölge halkı korkuluk ve bariyerlerin özensiz yerleştirildiğini, bunun Mimar Sinan’ın hatırasına saygısızlık olduğunu düşünmektedir. Sorularımız şunlardır; İstanbul’un tarihi ve kültürel zenginliklerinden birisi olan Büyükçekmece Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü’nün perdelenerek yoldan görülmez hale getirilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu uygulama tarihe ve Osmanlı mirasına bir saygısızlık değil midir? Bu durumu düzeltmeyi düşünüyor musunuz? Önergemizin Başkanlık makamına havale edilmesini saygılarımızla arz ederiz.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi 2018 yılı Mart ayı Meclis toplantılarında İBB Meclisi CHP Üyeleri Coşkun Tanış, Ertuğrul Gülsever, Handan Kantar, Özgür Aydın, Sedat Özkan, Tonguç Çoban, Hüseyin Sağ ve Nadir Ataman'ın imzası ile önerge meclise sunuldu ve oy birliği ile Başkanlık Makamına havale edildi.