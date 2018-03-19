Haldun Dormen 65. sanat yılında Maltepe’de sahne aldı

Maltepe Belediyesi’nin mart ayındaki sanat etkinlikleri kapsamında sahne alan Dormen ve oyunculara, Maltepeli tiyatroseverler büyük ilgi gösterdi. Oyunda, yıllar önce yaptıkları tüm oyunlarla izleyicileri kırıp geçiren, herkesin gönlünde taht kurmuş iki eski komedyenin öyküsüne yer verildi. Ali Altuğ’un yönettiği iki perdelik oyunda, Türk tiyatrosunun sevilen isimleri Ruhsar Öcal, Almila Uluer, Caner Tör, Murat Terzi, Murat Buyruk, Cansel Şanlı, Ece Arlı, Başak Burcu Ceylan ve Fatih Aslan rol aldı. Oyun bitiminde Haldun Dormen ve tüm oyuncular, izleyiciler tarafından alkış yağmuruna tutuldu.