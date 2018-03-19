Hileli taklit, bozuk ve sağlıksız gıdalar yeterince denetlenmiyor!

CHP İBB Meclis Üyesi M. Berke Merter Hileli Gıdalara Dikkat Çekti: Acilen gıdada ki hilelerin İBB tarafından gerekli inceleme ve denetimlerin yapılması elzem olmuştur!

Hıdır ULAĞ/CHP İBB Meclis Üyesi M. Berke Merter hazırladığı “Hileli gıdalar, taklit gıdalar, sağlığı tehdit eden gıda ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Denetimleri ve Sorumluluğu” konulu yazılı soru önergesini başkanlık makamının cevaplaması isteği ile Meclis Başkanlığına sundu. Önergesinde; “Son yıllarda, özellikle son aylarda gıda uzmanları, doktorlar ve branşlarından uzman bilim insanları tarafından hileli ve bozuk gıdalar ile ilgili söylemler ve tespitler yazılı, görsel ve internet medyası tarafından kamuoyunun gündemine getirilmektedir. Yetersiz denetim ve basit cezalar karşısında hileli gıdalar, insan sağlığını tehdit etmektedir. Uzmanlar tarafından bir çok gıdaya tekstil boyası ve kimyasal maddeler kullanıldığı iddiaa edilmekte hatta kanıtlandığı dile getirilmektedir” cümlelerine dikkat çekerek İBB meclisine şu önerileri ve İBB Başkanı Av. Mevlüt Uysal’a şu soruları sordu: “Önerimiz: Acilen gıdada ki hilelerin İBB tarafından gerekli inceleme ve denetimlerin yapılması ve raporlanması elzem olmuştur. Bu önerimin Meclis Başkanlığı ve Başkanlık makamı tarafından dikkate alınmasını ve uygulamaya konulmasını arzu ediyoruz. 17 milyon nüfusun yaşadığı İstanbul İl’i genelinde hileli, bozulmuş, tüketim tarihi geçmiş gıdalar için tespit edilen iş yerleri, imalathaneler ve depolar sıkı denetlenmeli gerekli idari ve adli cezalar uygulanmalı ve kamuoyuna medya yolu ile duyurulmalıdır.

Bu kapsamda ve düşüncede sorularımız:

1) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından 2014-2015-2016 ve 2017 yılları arasında tespit edilen hileli gıdaları üreten ve satan iş yerleri, imalathanaler ve firmaları var mı? Açıklar mısınız?

2) 2014-2015-2016 ve 2017 yılları arasında kaç vatandaşımız hileli gıda tüketimi sebebiyle sağlık kuruluşlarına başvurmuştur? Başvuran vatandaşlarımızdan hayatını kaybedenler olmuş mudur? Olduysa sayılarının açıklaması?

3) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Zabıta Daire Başkanlığı, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından hileli gıda ile mücadele konusunda yürütülen denetimler ve çalışmalar var mıdır? Nelerdir?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi 2018 yılı Mart ayı Meclis toplantılarında İBB Meclisi CHP Üyeleri Mehmet Berke Merter, Hasan Tapan, Seyit Ali Aydoğmuş, Musa Keleş, Muzaffer Şahin ve İlhan Demirok’un imzaları ile önerge meclise sunuldu ve oy birliği ile Başkanlık Makamına havale edildi.

Aşağıda uzmanlar tarafından basın yayın yolu ile kamuoyunun gündemine getirilen hileli gıdalar şunlardır;



* Ekmeği beyazlatmak ve geç bayatlamasını sağlamak için kimyasal maddeler kullanılmakta, kepekli ekmek ve çavdar ekmeği gibi ürünlerde de, bazı gıda boyası ya da kakao kullanılmaktadır.

* Zeytinyağına pamuk, ayçiçeği, kanola gibi bitkisel yağlar karıştırılmakta, sabun üretimindeki yüksek asitli yağlar da işlemden geçirilip natürel sızma zeytinyağı diye satılmaktadır.

* Zeytini parlak hâle getirmek için tekstil boyası ve kimyasal boya kullanılırken, zeytinyağı küspesinden elde edilen prina yağı, kolon sızması diye zeytinyağının içine karıştırılmaktadır.

* Küf tutmuş ve bayatlamış peynirlerin eritilerek krem peynir hâline getirildiği, beyaz peynire kireç katılarak parlak hâle getirildiği bildirilmektedir.

* Bayat ya da sağlıklı bir şekilde korunmamış sütler kayıt dışı olarak satın alınıp şarküteri ürünleri yapımında kullanılmakta, peynir altı suyundan ve süt tozundan yapay süt imal edilmektedir.

* Büyükbaş hayvan yağından elde edilen jelatin toz hâlinde yoğurda katılıp, kıvamlı hâle getirilmekte, köy yoğurdu olarak satılmaktadır. Tereyağına patates ve margarin karıştırılmaktadır.

* Dana kıymaya tavuk kıyması, tavuk sakatatı, iç yağ katılmaktadır. Salam, sosis ve sucukların içine baharatla karıştırılmış soya, hayvansal etsel atıklar, akciğer gibi iç organlar, kireç suyunda soyulmuş sarımsak karıştırılmaktadır.

* Son kullanma tarihi geçmiş sucuklar, yeni sucukların içine katılarak yeni imal edilmiş gibi gösterilmekte, tavuk dönerin içine tavuk derisi ve bağırsak karıştırıldığı belirtilmektedir.

* Nişasta ve bitkisel yağ katılmış döküntü beyaz peynirler yağlı tulum peyniri olarak satılıp, küflü kaşarlar eritme peynire dönüştürülmektedir. Sütün öz yağı alındıktan sonra yerine yağlı süt izlenimi verecek şekilde katı margarin yağ karıştırılmaktadır.