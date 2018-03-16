'Bir çocuk istismara uğradığını söylüyorsa ona inanmalıyız'

Çocuk istismarı ve çocuk gelinler konusunun enine boyuna konuşulduğu panelde Psikolog Ayfer Beyhan, “Bir çocuk istismara uğradığını söylüyorsa, önce çocuğun beyanına inanmalı ve soğukkanlı kalıp kendisini ürkütmemeliyiz, çocukta güven duygusunu inşa etmeliyiz.” dedi.

Beylikdüzü Belediyesi Meclis Salonu’nda, Beylikdüzü Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Engelli Meclisi bir araya geldi. Kent Konseyi Başkanı Elif Necla Türkoğlu başkanlığında toplanan panelde Kadın Meclisi Başkanı Semra Atasoy ve Engelli Meclisi Başkanı Betül Soğuksu şu ana kadar hayata geçirdikleri projeleri aktardı. Açılış konuşmalarının ardından çocuk istismarı ve çoçuk gelinler konuları, uzmanlar tarafından ele alındı.

Konsey Başkanı Türkoğlu mühim bir duyuruda bulundu ve Kent Konseyi başkanlığında çocuk masasının kurulacağını söyleyerek, “Çocuklar yerel yönetimi izleyecek, ilçede alınan kararlarda etkili olacaklar. Bu süreçte okul aile birliklerinden katkı istiyoruz. Hedefimiz Beylikdüzü’nü bölgelere bölüp 500 çocuk ile yola koyulmak.” diye belirtti.

“Kimse, çocuğun özel bölgelerine dokunamaz”



Panele konuşmacı olarak katılan Psikolog Ayfer Beyhan, çocuk istismarı noktasında önemli bilgiler verdi. Düşünülenin aksine istismarların yakın çevrede de sık görüldüğüne dikkat çeken Beyhan, çocuk istismarlarını önlemek için ailelerin çocuklarına nasıl davranması, bir istismarın yaşanması durumunda çocuğa nasıl yaklaşması gerektiğini anlattı. Beyhan, “Hiçkimsenin çocuğun özel bölgelerine dokunmaması gerektiğini ona öğretmeliyiz. Hayır demeyi bilmeliler. Tabi bu noktada abartmamak gerekiyor. Arkadaşlarının ve ebeveynlerinin kendilerine şefkat ve sevgi göstermelerini de normal karşılamalı.” dedi.

“Çocuk istismara uğradığını söylüyorsa, ona inanmalıyız”



Beyhan, çocuğun istismara uğradığını söylediği anın çok hassas olduğuna dikkat çekerek, “Çocuğun beyanına inanmalı, ona paylaştığı için teşekkür etmeliyiz. Detaylı bir açıklama istememeliyiz. Asıl yanlış yapanın bunu kendisine yapan yetişkin olduğunu ifade etmeliyiz. Çocuğa sizin yanınızda güvende olduğu hissettirilmeli. İstismarı kimin yaptığı biliniyorsa çocuk o kişi ile asla karşı karşıya, yan yana gelmemeli. Çevrede deşifre edilmeden hemen emniyete başvurulmalı. Yaşanan travma için de mutlaka psikolojik destek alınmalı.” şeklinde konuştu. Avukat Nermin Karataş da çocuk istismarında mağdurun izleyeceği yolları, suçlunun alacağı cezaları ve hukuksal süreci anlatırken, Hukukçu Mine Dağ; çocuk gelinlerle ilgili bilgi verdi ve çocuk yaştaki evliliklerin sosyolojik açıdan toplumdaki yansımalarını paylaştı.

“Çocuk gelinlerin sayısında Dünyada en üst sıralardayız”



Kadının içinde bulunduğu profil hakkında da sözün alındığı panelde Kadın Meclisi Başkanı Atasoy, “13 yaş civarı çocukların evliliğinde de dünya sıralamalarının en üstlerindeyiz. Her gün en az iki kadın öldürülüyor. Son 7 yılda kadın cinayetleri yüzde 1400 arttı.2016-2017 eğitim öğretim yılsonu örgün eğitim istatistiklerine göre, 935 bin 832’si kız çocuk eğitim dışında kaldı.” şeklinde konuştu. Engelli Meclisi Başkanı Betül Soğuksu ise ilçede yaşayan engelli bireylerle ilgili yaptıkları çalışmaları ve engelli vatandaşların hayatlarını zorlaştıran ulaşım ve diğer yaşam alanlarıyla ilgili sıkıntıları da dile getirdi. Engelli istismarına yönelik büyük bir panele de hazırlandıklarını duyurdu.