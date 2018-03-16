Çanakkale Zaferi Maltepe'de anıldı

Mehteran gösterisi yapılan etkinlikte, Kurtuluş Savaşı’nda cephede savaşan askerlerin anısına vatandaşlara ekmek ve hoşaf ikram edildi.

Çanakkale Zaferi’nin 103. yılı için Maltepe Meydanı’nda düzenlenen etkinliğe, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın yanı sıra, Tarihi Osmanlı Mehteran Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Yusuf Tosun, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve binlerce vatandaş katıldı.

Mehteran konserinin de yapıldığı etkinlikte, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, askerlerin anısına vatandaşlara ekmek ve üzüm hoşafı dağıttı.

“EN BÜYÜK ZAFER”

Çanakkale Zaferi’nin emperyalizmin karşısında kazanılmış en büyük zafer olduğunu vurgulayan Başkan Ali Kılıç, Çanakkale’den Afrin’e kadar kahramanca mücadele eden ve şehit düşen askerleri de unutmadı.

Kılıç, “Bu topraklar üzerinde yaşayanlar, atalarımız hiçbir zaman tarih boyunca başkalarının toprağına göz koymamışlardır. Atatürk yola çıktığında yine birileri Güneydoğu Anadolu’yu birilerine peşkeş çekmişti, Ege başkalarının elindeydi, Karadeniz bir başkaları için hazırlanmıştı ama Samsun’dan yola çıkanlar Ankara’da destanı tamamladılar. Çanakkale’de haftalarca direndik. Planlar yaptılar bozduk. 100 yıl önce Anadolu’nun o yüreği temiz fakir halkı, Çanakkale’ye gelenleri bir kere daha tarihte hüsranla karşı karşıya bırakarak onlara diz çöktürmüştür. Bunu ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde gerçekleştiren Mehmetçiklerimiz, tarihe bir başka not daha düşmüştür. 20-25 yaşındaki yabancı askerler toprağa düştüğünde, onun yanına koşan, defin eden, ona su veren yine Mehmetçik olmuştur. Bu kadar asil bir orduya sahibiz” dedi.

“KİMSENİN TOPRAĞINDA GÖZÜMÜZ YOK”

Bizim hiç kimsenin toprağında asla gözümüz olmadı diyen Kılıç, Afrin’de kahramanca mücadele eden askerlere de selam gönderdi. Kılıç, “Çanakkale bir başka boyutuyla Kurtuluş Savaşı’nın kapısının aralanmasıydı. İşte biz bunu yaptık. Peki bugün ne yapıyoruz? Bugün de Çanakkale’den Afrin’e diyoruz. Kahraman Mehmetçik yıllardır terörle karşı karşıya bulunan bu topraklarda, 'Artık yeter be Kardeşim!' dedi ve yine Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı duymak kaydıyla o bölgenin arındırılması için bir Zeytin Dalı Operasyonu’nu gerçekleştiriyor. Ümit ediyoruz ki tıpkı Mustafa Kemal’in dediği gibi ‘Yurtta Sulh Cihanda Sulh’ şiarıyla bir an önce o bölge terörden arındırılır ve Mehmetçiğimiz yeniden Peygamber yuvası olarak bilinen kışlasına sağ salim geri döner. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Bu duygularla sınır ötesi operasyonda ya da ülkemiz içerisinde yitirdiğimiz tüm demokrasi şehitlerin anısı önünde bir kere daha saygıyla eğiliyoruz, Allah rahmet eğlesin diyoruz. Gazilerimize de şifalar diliyoruz” diye konuştu.

ŞEHİTLER ANISINA MEVLİT OKUNDU



Maltepe Merkez Camii’nde de cuma namazı öncesinde vatan savunmasında hayatını kaybeden şehitler anısına mevlit okutulurken, namaz çıkışında vatandaşlara Başkan Ali Kılıç tarafından hayır lokması dağıtıldı.