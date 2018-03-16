Atatürk Havalimanı İç Hatlar Terminali’nde biletsiz bir kişinin kaçak yolla arındırılmış bölgeye geçerek uçağa binmeye çalışması sonrası alınan önlemlere bir yenisi daha eklendi. Dış Hatlar gidiş ve transit noktalarında bulunan arama noktalarına Ultrasonik Kişi Algılama Sistemi yerleştirildi.
16 Mart 2018 13:10
Atatürk Havalimanı'nda yeni dönem
Atatürk Havalimanı İç Hatlar Terminali’nde güvenlik önlemleri arttırıldı.
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