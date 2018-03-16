İstanbul için korkutan uyarı

Sempozyumda Deprem Tehlike Haritası’nın 22 yasında olduğuna dikkat çekildi.

Haritanın yenilendiğine ancak bakanlıkta beklediğine dikkat çeken bilim insanları, “Gökdelenler deprem yönetmeliksiz yapılıyor” dedi.

Avcılar Belediyesi’nin düzenlediği iki günlük Uluslararası Avcılar Sempozyumu dün başladı. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, sempozyumda yaptığı konuşmada, Marmara Bölgesi’nin hareketli bir yer olduğunu belirterek, “Büyük bir depremle karşılaşacağız. Buna hazırlanmamız lazım” dedi. Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, Eyidoğan, “Marmara Denizi çevresinde deprem enerjisi birikiyor. Bunun önümüzdeki 20-30-40 yıl içinde olma olasılığı giderek artıyor, 7 ve daha büyük bir depremle karşılaşma olasılığı çok yüksek” dedi.

Avcılar’ı ele alacağız

Avcılar’daki Barış Manço Kültür Merkezi’nde gerçekleşen “Bütün yollar Avcılar’dan geçer” adlı sempozyumun açılış konuşmasını yapan Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, “Biz bugün burada Avcılar’ımızı dünden bugüne ele alacağız. Onun demografik yapısı bir tarafa arkeolojik, doğal, yeraltı ve yerüstü kaynaklarını iki gün boyunca konuşacağız. Bütün yollar Avcılar’dan geçer diyoruz. Bu uluslararası bir sempozyum, dünyada herkesin diline yerleşeceğine inanıyoruz” diye konuştu.

Kentler yarışacak

CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi de “Ülkeleri birbirinden ayıran coğrafi sınırlar ortadan kalkmakta. Ulusların birbirine yaklaştığı bir yüzyılda kentlerin yarışı öne çıkmaktadır. Bu yüzyıl ülkelerden ziyade kentlerin yarışacağı bir dönem. Böylesi bir süreçte İstanbul gibi 3 imparatorluğa başkentlik yapmış bir kentin önemi ortaya çıkıyor. Ne kadar hırpalanmış ve yorgun düşmüş olsa da İstanbul olağanüstü bir kent. Kimliği canlandırıldığında İstanbul sadece Türkiye’nin değil dünyanın en güzel kenti olacaktır” dedi. Prof. Eyidoğan, sempozyumda, “Avcılar ve çevresinin deprem tarihi ve gelecekteki tehlikeler hakkındaki öngörüler” adlı bir sunum yaptı. Eyidoğan kendisine sürekli “Hocam deprem olacak mı” diye sorulduğunu belirterek, “Bu sorunun cevabı evet. İstanbul’da deprem olacak. Ona göre hazırlanmalıyız. Depremi engellemek elimizde değil ama kayıplarımızı azaltmak elimizde” dedi. 1900 ve 2016 yılları arasında en fazla deprem yaşanan ülkeler arasında 4. sırada olduğumuzu anımsatan Eyidoğan, “Depremlerde en fazla insan kaybına neden olan ülkeler arasında da 9. sıradayız” ifadesini kullandı.

Gökdelendeki tehlike

Sempozyumda Deprem Tehlike Haritası’nın 22 yasında olduğuna dikkat çekildi. Haritanın yenilendiğine ancak bakanlıkta beklediğine dikkat çeken bilim insanları, “Gökdelenler deprem yönetmeliksiz yapılıyor” dedi.