İstanbullular dikkat! Sıcaklık yükselecek ama...

xAncak mevsim normallerinin üzerindeki bu sıcaklıkla beraber bölgede gök gürültülü sağanak yağış da bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı 5 günlük hava tahmini haritasına göre, cumartesi günü kentte sıcaklık 24 dereceyi bulacak. Pazar günü ise İstanbullular 25 dereceye ulaşan bir sıcaklık bekliyor.

Ancak mevsim normallerinin üzerindeki bu sıcaklıkla beraber bölgede gök gürültülü sağanak yağış da bekleniyor.

Pazartesi gününden itibaren ise sıcaklıklar düşerken bölge yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisi altına girecek.