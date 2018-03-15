Babasının İstiklal Madalyası'nı Atatürk Müzesi'ne bağışladı

Milli mücadele kahramanlarından Tümgeneral İhsan Sonakın, Harbiye’de öğrenciyken okulu bıraktı ve İstiklal Savaşı’na katıldı.

İstiklal Savaşı’nda gösterdiği yararlılıktan ötürü kendisine verilen İstiklal Madalyası’nı kızı Güler Sonakın Haşimoğlu(85), Bakırköy Belediyesi Atatürk Müzesi’nde sergilenmek üzere Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu’na teslim etti.

Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu’na İstiklal Madalyasını teslim eden Güler Sonakın Haşimoğlu şunları ifade etti: “Babam Tümgeneral İhsan Sonakın henüz 17 yaşındayken, Harbiye son sınıfta okuduğu sırada okulunu bırakıp İstiklal Savaşı’na katılmış. İstiklal Savaşı’nda vatan ve bağımsızlık için hiç çekinmeden kanını döken eden babama; savaştan sonra hayatı boyunca onurla taşıdığı bu madalya verilmiş. Bu şerefli madalyayı babamın 1956 yılında ölümünden bu yana sakladık. Atatürkçü Düşünce Derneği(ADD) ve İlhan Gülek aracılığıyla müzeden haberdar olduk. Geçtiğimiz günlerde ziyaret ettiğim Bakırköy Belediyesi’nin Atatürk Müzesi’nden çok etkilendim ve gelecek kuşaklara geçmişimizi anlatabilmek amacıyla İstiklal Madalyası’nı bu müzeye bağışlama kararı aldım. Çok mutluyum.”

Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu da Cumhuriyet değerlerini koruyanları, vatanı için canını hiçe sayanları, Atatürk devrimlerinin yılmaz savunucularını gelecek kuşaklara daha iyi anlatabilmek amacıyla yaklaşık 2 yıl önce Atatürk Müzesi’ni Yeşilköy’de açtıklarını belirterek şöyle dedi:

”Biz Bakırköy Belediyesi olarak tarihimizi yaşatmayı asli görevimiz kabul ediyoruz. Bu amaçla Atatürk Müzesi’nin yanı sıra Etnoğrafya Müzesi ve Cumhuriyetimizin 10. Yılı Müzesi’ni açtık. Onurlu tarihimizi gelecek nesillere aktarmak için sürekli çaba içerisindeyiz. Değerli tarihçi-yazar, İlhan Gülek ve gönüllülerimizin de büyük katkısıyla müzelerimizi sürekli geliştiriyoruz. Bugün rahmetli babasının İstiklal Madalyası’nı Bakırköy Belediyesi Atatürk Müzemizde sergilenmek üzere bağışlayan Sayın Güler Sonakın Haşimoğlu’na Bakırköy halkı ve Türk milleti adına şükranlarımızı sunuyoruz. Umut ediyorum ki; Milli Mücadele kahramanlarına olan borcumuzu; gelecek kuşaklara, onları en iyi şekilde anlatarak öderiz.”

Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu ayrıca görev süresi içerisinde yapılan 4. müze olan Mizah Müzesi’nin de 1 Mayıs’ta açılacağını müjdeledi.