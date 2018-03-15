Beylikdüzü'nde ücretsiz fizik tedavi hizmeti

Beylikdüzü Belediyesi, vatandaşın sağlık sorunlarına çözüm bulan ve gerektiği durumlarda aracı olarak hastaları uzman kurumlara yönlendiren bir hizmeti daha hayata geçirdi. Nörolojik ve Ortopedik hastalıklara yönelik fizik tedavi gerektiren uygulamalar için Medical Park Florya Hastanesi ile ortaklaşa ücretsiz fizik tedavi hizmeti başladı.

Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan “Fizyoterapi Birimi” 2015 yılı Kasım ayından bu yana koruyucu sağlık alanındaki destek hizmetine devam ediyor. Sosyal sorumluluk anlayışının bir gereği olarak, hizmeti hayata geçiren müdürlük, Beylikdüzü ilçe sınırlarında ikamet eden vatandaşlara, doktoru onayı alınmak suretiyle 10 seans fizik tedavi hizmeti almalarını olanak sağladı.

Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne kayıtlı ve fizik tedaviye ihtiyacı olan vatandaşlar, Sağlık İşleri Müdürlüğü Fizyoterapi Destek Birimi’ne ulaşarak belirtilen hizmetle ilgili gerekli başvuruyu sağlayabilir, detaylı bilgi için 444-09-39 numaralı çağrı merkezi üzerinden bilgi alabilirler.