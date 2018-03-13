Kadın sanatçılardan karma resim sergisi

Maltepe Belediyesi’nin mart ayındaki sanat etkinlikleri kapsamında ev sahipliği
yaptığı sergide, yedi kadın sanatçının eserleri, sanatseverlerin beğenisine
sunuldu.
Üsküdar Sanatsal Hobi Merkezi’nde çalışmalarına devam eden farklı
meslek gruplarından kadınlar, Maltepe’de ilk kez sergi açmaktan mutluluk
duyduklarını söyledi. Sergide resim öğretmeni Ayhan Erüstün, öğrencileri
Zerrin Sayın Dizar, Nilüfer Ufak, Filiz Ergün, Sevil Şenel, Songül Akyıldız,
Reyhan Ekemen ve Nilgün Yaman’ın eserleri yer alıyor. Tuananın cennete
düşen ilk yağmur damlası olduğunu belirten Zerrin Sayın Dizar, sergide
figürlere, çiçek ve manzara resimlerine yer verdiklerini söyledi. Sergi, 25 Mart’a
kadar Galeri Maltepe’de sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.