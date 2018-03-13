Kadın sanatçılardan karma resim sergisi

Maltepe Belediyesi’nin mart ayındaki sanat etkinlikleri kapsamında ev sahipliği

yaptığı sergide, yedi kadın sanatçının eserleri, sanatseverlerin beğenisine

sunuldu.

Üsküdar Sanatsal Hobi Merkezi’nde çalışmalarına devam eden farklı

meslek gruplarından kadınlar, Maltepe’de ilk kez sergi açmaktan mutluluk

duyduklarını söyledi. Sergide resim öğretmeni Ayhan Erüstün, öğrencileri

Zerrin Sayın Dizar, Nilüfer Ufak, Filiz Ergün, Sevil Şenel, Songül Akyıldız,

Reyhan Ekemen ve Nilgün Yaman’ın eserleri yer alıyor. Tuananın cennete

düşen ilk yağmur damlası olduğunu belirten Zerrin Sayın Dizar, sergide

figürlere, çiçek ve manzara resimlerine yer verdiklerini söyledi. Sergi, 25 Mart’a

kadar Galeri Maltepe’de sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.