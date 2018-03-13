Çanakkale Şehitleri Maltepe'de anılacak

Maltepe Belediyesi, tarihimize gurur veren Çanakkale Zaferi’ni ve bu destansı zaferi tarih sayfalarına yazan kahraman şehitlerimizi, 103. yılında Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın katılımıyla Maltepe Meydanı’nda yapılacak olan etkinlikle anacak.

Maltepe Merkez Camisi’nde Cuma namazı öncesinde okutulacak mevlidin ardından, mevlit şekeri dağıtılacak. Günün anlam ve önemi belirten konuşmalar sonrasında ise ekmek ve üzüm hoşafı dağıtılacak. Etkinlik kapsamında, mehteran konseri de verilecek.

Tarih : 16.03.2018 Cuma

Saat : 14:00

Yer : Maltepe Meydanı