Beylikdüzü'nde bir sitenin daha tapu sorunu çözüldü

Bürokratik engelleri hızlıca aşarak ilçedeki tapu problemini çözen belediye, bu kez Adnan Kahveci Mahallesi Evrencik Sitesi’ndeki vatandaşları sevindirdi.

Göreve geldiği ilk günden beri tapularını almakta sıkıntı yaşayan vatandaşların sorunlarını çözen Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir sitede daha kanayan yaraya parmak bastı. Adnan Kahveci Mahallesi’ndeki Evrencik Sitesi sakinlerinin tapularına kavuşmasına vesile olan İmamoğlu, “Vatandaş, belediye iş birliğiyle yıllardır çözülemeyen bir sorunu daha çözerek Adnan Kahveci Mahallesi Evrencik Sitesi komşularımızın tapularını kavuşmalarına yardımcı olduk. Mülkiyet hakkı en kutsal haklardandır.” dedi.

70 Hane Tapusuna Kavuştu

Yıllarca büyük emeklerle sahip oldukları konutlarının tapularını alırken sevinçlerini dile getiren site sakinleri İmamoğlu’na da teşekkür etti. 70 hane tapularını teslim aldı. Birçok kişiyi uzlaştırarak farklı mahallelerde de yüzlerce tapu teslimi gerçekleştirdiklerini dile getiren İmamoğlu, “Karşılıklı fedakarlıklarla çok güzel bir yol kat ettik. Dilerim ki Beylikdüzü’nde tapu ve iskan sorunu kalmasın.” diyerek tapuları bizzat teslim etti.