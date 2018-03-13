CHP'li Tarhan: Olimpiyat Stadı'nın hesabı kimden sorulacak?

CHP’li Tarhan’ın Atatürk Olimpiyat Stadı’nın maliyeti ile ilgili Spor Bakanlığına sorduğu yazılı soru önergesine Bakanlık cevap verdi. Tarhan, “Atıl durumda, kullanılmayan ve ölü yatırım durumundaki Atatürk Olimpiyat Stadının vatandaşa maliyeti 112.8 Milyon Lira” dedi.

Tesis yetersizliğinden bahsediyoruz…

Tahsin Tarhan “Açıldığı günden bugüne kadar sadece 271 müsabakaya ev sahipliği yapmış Atatürk Olimpiyat Stadyumunun vatandaşa maliyeti 112.8 Milyon Türk Lirası. Her fırsatta alt yapı ve tesis yetersizliğinden bahsediyoruz, yapılması gerekiyor, genç sporcularımızın yetiştirilmesi gerekiyor diyoruz ancak, gerçekleştirilen milyonlarca liralık tesis yatırımları kullanılmıyor ve ölü yatırım olarak sadece vatandaşın cebine zarar veriyor” dedi.

Hesabı kimden sorulacak?

Tahsin Tarhan, “Futbol kulüplerinin durumu ortada. Her biri borç batağı içerisinde günü kurtarmaya çalışıyor. Futbolda tesisleşme, sporda alt yapı ve sporcu yetiştirmenin teşvik edilmesi gerekirken yapılan tesisleşmelerde yanlış politikalar izlenmesi acı vericidir. Bir stadyum düşünün ki açıldığı günden bugüne sadece 271 müsabakaya ev sahipliği yapmış. Mahalle arasındaki halı sahalarda bile daha çok organizasyonlar gerçekleştiriliyor. Bu projenin sorumlusu kimdir. 112.8 Milyon Türk Lirasının hesabı kimden sorulacaktır. Vatandaşın cebinden çıkan bu büyük paralara yazık değil mi” dedi.