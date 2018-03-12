Kadınlar Maltepe’de buluştu

Toplantının sonuç bildirgesinde, 6284 sayılı “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun”un korunması istendi.

Kadınların kıyafetleri nedeniyle şiddete ve tacize maruz kalmalarına tepki olarak doğan, 30 ilden 700’ü aşkın kadının katıldığı “Türkiye Kadın Meclisi”, Maltepe’de bir araya geldi. Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde bir araya gelen ve oldukça yoğun bir ilginin gösterildiği toplantıda, Türkiye’de kadına ve çocuklara yönelik şiddet karşısında neler yapılması gerektiği ve kadın meclislerinin 81 ilde nasıl örgütlenmesi gerektiği ile hedeflerinin ne olması konusu masaya yatırıldı. Baskılara, eğitim hakkının engellenmesine, taciz, tecavüz, istismar ve cinayetlere dur demek için toplanan kadınlar, hep bir ağızdan 6284 sayılı “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun”un korunmasını istedi.

KARŞI GELECEĞİZ, İZİN VERMEYECEĞİZ

Türkiye Kadın Meclisi’nin kurucularından Dilber Sünnetçioğlu başta olmak üzere sivil toplum kuruluşlarından birçok ismin de katıldığı toplantıda, salona, “Kadın cinayetlerini durduracağız”, “Kadınlar durmayacak”, “Çocuk istismarını durduracağız” dövizleri asıldı ve “Dünya yerinden oynar, kadınlar birlik olsa”, “Asla yalnız yürümeyeceksin”, “Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz” sloganları atıldı. Katılımın yoğun olduğu etkinlikte oturacak yer bulamayan pek çok kadın konuşmaları merdivenlerde oturarak dinlerken, toplantının açılış konuşmasını yapan Sünnetçioğlu, “Hiçbir siyasi görüşe gerek kalmadan, hepimizin eşit söz hakkına sahip olduğu bir Meclis bu. Amacımız, sadece ve sadece kadın ve çocukların yaşam hakkı için mücadele etmek. Toplumda farkındalık yaratacağız. Baskı yapacağız, karşı geleceğiz, itiraz edeceğiz, kabul etmeyeceğiz, izin vermeyeceğiz” dedi. Son bir yıl içinde 417 kadının cinayet kurban gittiğini belirten Sünnetçioğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Haklarımız için savaşıyoruz, istediğimizi giyebilmek için savaşıyoruz, istediğimiz saatte sokakta olabilmek için savaşıyoruz, eşit işe eşit ücret alabilmek için savaşıyoruz. Bütün kadınlar birlikte. Çünkü bakın birlikte olduğumuz zaman çok daha güçlü oluyoruz.”

BİR TACİZLE BAŞLADI, GİDEREK BÜYÜDÜ

Türkiye Kadın Meclisi, tamamen sokaktan doğmuş bir hareket. Hareketin kurucularından Dilber Sünnetçioğlu’nun geçen yıl Eminönü’nde kıyafeti nedeniyle tacize uğrayan bir kadınla gösterdiği dayanışmanın ardından “Kadın Meclisleri”nin temeli atıldı. Hareket, ilk kez Kadıköy’de binlerce kadının katılımıyla yürüyüş yaptı. Ardından da Maçka Parkı’nda “Kıyafetime Karışma” eylemleri düzenlendi. Buradan hareketle bir araya gelen kadınlar, önce ilçelerde, ardından da İstanbul geneli ve Türkiye çapından örgütlendi ve “Kadın Meclisleri”ni oluşturdu.