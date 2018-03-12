Beylikdüzü profesyonel müziğe doyuyor

Küçük büyük her yaştan vatandaşı kültür ve sanatla buluşturan Beylikdüzü Belediyesi, seçme sınavları yapılan Akademi Kursları ve Gençlik Senfoni Orkestrası çalışmalarına başladı.

Müziğe yeni yetenekler kazandırmak için başlayan kurslar Beylikdüzü ve İstanbul’un en iyilerini profesyonel eğitime alıyor. Ders programı hazırlanan kurslarda toplam 90 genç eğitim alıyor.

Beylikdüzü Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Gençlik Senfoni Orkestrası ve Akademi Kursları’nınstartını verdi. Müziğe yeni yetenekler kazandırmak için alanında uzman isimlerden profesyonel eğitim alacak kursiyerler Ocak ayı içerisinde yapılan seçme sınavlarının ardından Şubat ayında eğitimlere başladı. Aldıkları eğitimlerle en iyi müzik için emek verecek olan genç yetenekler, şimdiden Beylikdüzü Orkestrası’na dahil oldular.

Gençlik Senfoni Orkestrası Beylikdüzü Sınırları Aştı

Gençlere senfonik müziği yaşıtları aracılığıyla sunarak, çok sesli müziği yaygınlaştırmayı hedefleyen Gençlik Senfoni Orkestrası 14-26 yaş arası gençlerden oluşuyor. Eğitim sınırları anlamında ufkunu oldukça geniş tutan orkestra, Beylikdüzü’nün yanı sıra İstanbul ve dışından da müziğe gönül verenleri buluşturuyor. Yaylı, üflemeli ve vurmalı çalgılar branşlarında seçme sınavları yapılan Gençlik Senfoni Orkestra keman, viyola, viyolonsel, kontrbas, flüt, obua, klarnet, fagot, trompet, trombon, korno, tuba ve vurmalı çalgılarda branşlaşan 40 genç yetenek ile çalışmalar başladı.

Amacın Beylikdüzü’nü ulusal ve uluslararası kültür, sanat platformunun önemli merkezlerinden biri haline getirmek olduğu Gençlik Senfoni Orkestrası her Cumartesi Barış Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezi ve her Perşembe Aşık Veysel Sahnesi’nde çalışmalarını sürdürüyor.

Akademi Kursları’nda ise 4 Branşta En İleri Yetiştiriyor

Akademi Kursları, Beylikdüzü Belediyesi kurslarına katılan ve yetenekleri ile göz dolduran gençlerin yanı sıra İstanbul’un her noktasından gelen başvuruları da değerlendirildi. Seçmeleri seviye belirleme sınavı ile gerçekleşen kurs, 50 öğrenci ile kişisel ders programını oluşturarak derslere başladı. Piyano, keman, gitar ve ritim branşlarında en fazla 3 kişiden oluşan sınıflarda eğitim veren Akademi Kursları Barış Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezi’nde çalışmalara devam ediyor.