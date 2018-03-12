İstanbul'da elektrik kesintisi

İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakasındaki ilçelerinde planlı elektrik kesintileri yapılmaya devam edecek.

Avrupa Yakası'nda Şişli, Eyüp, Gaziosmanpaşa, Sarıyer, Esenyurt, Beyoğlu ve Küçükçekmece... Anadolu Yakası'nda ise Beykoz, Şile, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde planlı elektrik kesintileri olduğu görülüyor. Peki İstanbul'da başka hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? Elektrik kesintileri ne kadar sürecek?



Haftanın ilk günü İstanbul'un birçok ilçesinde elektriklerin kesintileri olmasıyla birlikte vatandaşlar ilçelerindeki kesintilerin ne zaman giderileceğini araştırmaya başladılar. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ ve BEDAŞ 12 Mart tarihli planlı elektrik kesintilerini internet sitesi üzerinden duyurdu. İşte planlı kesinti yaşanacak İstanbul ilçeleri...

12 MART AVRUPA YAKASI ELEKTRİK KESİNTİLERİ

- HABİBLER Mh., 2738. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12055-29451 tm)

- MURATPAŞA Mh., DEMİRHİSAR Cd., 4. Sk., 5. Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 22:00-08:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12270-8703)

- VATAN Mh., SİNAN Sk., AR Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 22:00-08:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12274-8274)



- VATAN Mh., SEYMEN Sk., KARAGÖZ Sk., SİNAN Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 22:00-08:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12275-8272)

- VATAN Mh., SİNAN Sk., EMEL Sk., ERDOĞDU Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 22:00-08:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12276-8871)

- ORTAMAHALLE Mh., TÜMEN Sk., ÇARŞI Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 22:00-08:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12277-8163)

- BAĞLAR Mh., ASYA Sk., IŞIK Sk., LALE Sk., MUTLU Sk., OSMAN PAŞA Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12286-31041)

- VATAN Mh., ESENLER Cd., TERAZİDERE Mh., YAŞAR DOĞU Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 22:00-08:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12273-8896)

- MURATPAŞA Mh., ESKİ EDİRNE ASFALTI Cd., DEMİRHİSAR Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 22:00-08:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12271-8705)

- TERAZİDERE Mh., SEMA Sk., RÜYA Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 22:00-08:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12272-8664)

- MİMAR SİNAN Mh., FATİH Cd., YAKUT Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 08:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12380-9052 ilgili depar)

- DANAMANDIRA Mh., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 13:30-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12452-23580-23602-23422-23233-23731-23749-23084-23451-23614-23543-23518-23521-23519)

- YUNUS EMRE Mh., 1397. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12455-29220 tm)

- KEMALPAŞA Mh., EMEKLİ Sk., ERKİN Sk., 1804. Sk., HALKALI Cd., 1.TURNA Sk., NEBİOĞLU Sk., AKINCI Sk., 3.CAN Sk., 1.ÖZBEY Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12466-11597)

- ZÜBEYDE HANIM Mh., 1452. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12399-28031 TM)

- SANAYİ Mh., ÇARŞI Sk., GÜR Sk., KAZIM KARABEKİR Cd., BAŞAKLI Sk., GÜRBÜZ Sk., KAYALAR Sk., ÖZNUR Sk., KAYIN Sk., SANCAKLI Cd., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 23:00-04:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12412-468)

- USKUMRUKÖY Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12442-4602)

- VİŞNEZADE Mh., ABACI LATİF Sk., ACISU Sk., AKTARLAR Sk., ÇATLAKÇEŞME Sk., ÇAVDARCI Sk., ÇEŞME MEYDANI Sk., KASSAMBAŞI Sk., MAÇKA MEYDANI Sk., SÜLEYMAN SEBA Cd., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12433-3246)

- AKŞEMSETTİN Mh., ALTAY Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12420-28121 tm)

- MALKOÇOĞLU Mh., 303. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12439-28366 tm)

- İHSANİYE Mh., YAYLACIK Mh., GÜMÜŞPINAR Mh., AYDINLAR Mh., FATİH Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 12:00-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12451-23078-23714-23768-23762-23417-23523-23573-23472-23082-23083-23618-23743-23314-23601-23737-23553-23031-23580-23602-23422-23233-23731-23749-23084-23451-23614-23543-23518-23521-23519-23085-23086-23353-2345)

- ÇAĞLAYAN Mh., FEVZİ ÇAKMAK Cd., HAMAM Sk., LEVENT Sk., ŞEN Sk., TAŞOCAĞI Cd., YÜKSEL Sk., HARMANTEPE Mh., GÜNEŞLİ Sk., LAVANTA Sk., TADIM Sk., TAŞOCAĞI Cd., YEŞİLCE Cd., HÜRRİYET Mh., ADİLHAN Sk., AKASYA Sk., BERRA Sk., BÜKLÜM Sk., ÇAMALTI Sk., DEREBAŞI Sk., DR. CEMİL BENGÜ Cd., HUDUT Sk., İLKE Sk., KAVAK Sk., NAZENDE Sk., ÖNDER Sk., SÖĞÜT Sk., TAŞOCAĞI Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında KUŞTEPE Mh., ÖNDER Sk., HUDUT Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12465-9327)

- KANARYA Mh., 2.ARIKUŞU Sk., GÜVERCİN Cd., 1.BİRLİK Cd., ATMACA Sk., 2.KIRLANGIÇ Sk., İSTASYON Cd., FLAMAN Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12468-11611)

- HALKALI MERKEZ Mh., 1.DERE Sk., SÖZERİ Sk., YONGA Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12492-11883)

- HALKALI MERKEZ Mh., DOĞUŞ Sk., DEREBOYU Cd., 1.EVREN Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12493-11878)

- MEVLANA Mh., 836. Sk., 836/1. Sk., 836/2. Sk., 837/1. Sk., 902. Sk., 903. Sk., 904. Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 08:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12507-28321 TM)

- HAMİDİYE Mh., VEYSEL KARANİ Cd., PIRLANTA Sk., AKŞEMSETTİN Sk., ÇAĞRI Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:30-14:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12440-9665)

- SÖĞÜTLÜ ÇEŞME Mh., 1.ZEYTİN Sk., 2.ÇAMLIBEL Sk., 2.MERT Sk., FAHRİ Sk., 1.FEVZİ ÇAKMAK Cd., TİMURLENK Sk., AK Sk., AĞAÇLI Sk., YOKUŞ Sk., 2.ATATÜRK Cd., DİK Sk., 1.KÖMÜRCÜ YOLU Cd., 2.BARBAROS Sk., 1.YILMAZ Sk., 5.HÜRRİYET Sk., KİBAR Sk., 1.OĞUZHAN Sk., 1.SÜMER Sk., 2.PINAR Sk., 5.YILDIRIM Sk., 1.MUZ Sk., 1.EĞRİ Sk., 2.VİŞNE Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12471-11223)

- HALKALI MERKEZ Mh., DEREBOYU Cd., BURCU Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12491-11877)

- KUMBURGAZ Mh., İSTANBUL Cd., KAMİLOBA Mh., İSTANBUL Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12483-23042 23103 23047 23103 23049)

- NİŞANCI Mh., DEFTERDAR Cd., HZ. HALİD Bul., (EYÜP İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12537-8789)

- HALKALI MERKEZ Mh., ABAY Cd., AKGÜN Sk., 1.AKSU Sk., ATLAS Sk., 1.ASLI Sk., BURCU Sk., ÇALIŞKAN Sk., DEREBOYU Cd., FATİH Cd., KARDELEN Sk., 1.KASIMPATI Sk., KÖROĞLU Sk., MELİKE Sk., 2.MENEKŞE Sk., 1.ÖZEN Sk., ŞEHİT AHMET GÜVENÇ Sk., 1.VİŞNE Sk., ZEYNEBİYE Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12495-11887)

- ÇINAR Mh., AHMET ARİF Cd., BAĞLARÇEŞME Mh., 1157. Sk., 1205. Sk., 1207. Sk., ÖRNEK Mh., ERZURUM KONGRE Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-19:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12534-20286-20894-20231-27231-20825-20653-20931-20892-22410-27374-21326)

- MURATPAŞA Mh., YAVUZ Sk., ÜSTÜN Sk., ÖZTUNÇ Sk., FERUZAY Sk., KALAMAN Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12538-8863)

- TÜRKALİ Mh., BEHÇET NECATİGİL Sk., BOZCAKEŞKÜL Sk., DAVUT EFENDİ Sk., DİZİ Sk., GAZİ REFİK Sk., HAREMAĞASI Sk., IHLAMURDERE Cd., MEDDAH İSMET Sk., MISIRLI Sk., MISIRLIBAHÇE Sk., NÜZHETİYE Cd., NÜZHETİYE KARAKOLU Sk., UZUNCAOVA Cd., YAVERAĞA Sk., YENİYOL Sk., ŞEHİT ASIM Cd., MECİT ALİ Sk., HATTAT TAHSİN Sk., ŞEHİT NURİ Sk., ALTINTAŞ Sk., ASMALIKAHVE Sk., İMAMZADE Sk., SİNANPAŞA Mh., ALAYBEYİ Sk., ALTINTAŞ Sk., AŞIK GARİP Sk., HACI MUSTAFA Sk., HATTAT TAHSİN Sk., IHLAMURDERE Cd., KÖŞELİ Sk., KÜÇÜK REMZİ Sk., ŞAİR VEYSİ Sk., ŞEHİT ASIM Cd., ŞEHİT DURSUN BAKAN Sk., YENİLİK Sk., CİHANNÜMA Mh., BARBAROS Bul., ABBASAĞA Sk., AKDOĞAN Sk., BOSTANCI VELİ Sk., İSMAİLİYE Sk., RESSAM HAMDİ BEY Sk., NİSBETİYE Mh., AHMET ADNAN SAYGUN Cd., KÜLTÜR Mh., AHMET ADNAN SAYGUN Cd., ESRA Sk., İETT BLOKLARI YOLU Sk., VENÜS Sk., SEKBANLAR Cd., YAPRAK Sk., SEVİL Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında KOCATEPE Mh., CUMHURİYET Cd., GÜMÜŞSUYU Mh., İNÖNÜ Cd., PROF. DR. BEDRİ KARAFAKİOĞLU Cd., KILIÇALİ PAŞA Mh., AKARSU YOKUŞU Sk., BALABANBEY ÇIKMAZI Sk., ENLİ YOKUŞU Sk., İLYAS ÇELEBİ Sk., MECLİS-İ MEBUSAN Cd., SALI PAZARI ÇIKMAZI Sk., SANATKARLAR Cd., SANATKARLAR MEKTEBİ Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında MEŞRUTİYET Mh., RUMELİ Cd., HALASKARGAZİ Mh., MATBAACI OSMANBEY Sk., RUMELİ Cd., SÜLEYMAN NAZİF Sk., MERKEZ Mh., ABİDE-İ HÜRRİYET Cd., HALASKARGAZİ Cd., CUMHURİYET Mh., HALASKARGAZİ Cd., NAKİYE ELGÜN Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12499-3307-3924-3622-3126-3628-3)

12 MART ANADOLU YAKASI ELEKTRİK KESİNTİLERİ

BEYKOZ: 10:00 - 15:00 saat aralığında

Mahalle: FATİH - Sokak: DEMOKRASİ

Mahalle: FATİH - Sokak: ÇAVUŞBAŞI CUMHURİYET

Mahalle: FATİH - Sokak: AYIŞIĞI

Mahalle: FATİH - Sokak: DESTAN

Mahalle: FATİH - Sokak: DUMAN

Mahalle: FATİH - Sokak: EFSANE

Mahalle: FATİH - Sokak: KARANFİL

Mahalle: FATİH - Sokak: MEHTAP

Mahalle: FATİH - Sokak: BOTANİK

Mahalle: FATİH - Sokak: HAFİYE

Mahalle: FATİH - Sokak: SOHBET ÇIKMAZI

Mahalle: FATİH - Sokak: KARDEŞLİK ÇIKMAZI

Mahalle: FATİH - Sokak: YAVER

Mahalle: FATİH - Sokak: BAHÇESARAY

Mahalle: FATİH - Sokak: ÇAMOLUK

Mahalle: FATİH - Sokak: ŞULE ÇIKMAZI

Mahalle: FATİH - Sokak: MOR SALKIM ÇIKMAZI

Mahalle: FATİH - Sokak: AĞIT

Mahalle: FATİH - Sokak: BARIŞIK ÇIKMAZI

Mahalle: FATİH - Sokak: ŞİİR

Mahalle: FATİH - Sokak: DOĞANAY ÇIKMAZI

Mahalle: FATİH - Sokak: BERGÜZAR

Mahalle: FATİH - Sokak: HORASAN

Mahalle: FATİH - Sokak: MÜZELLEF

Mahalle: FATİH - Sokak: TEPEÜSTÜ

Mahalle: FATİH - Sokak: YAŞAM ÇIKMAZI

Mahalle: FATİH - Sokak: CANSUYU ÇIKMAZI

Mahalle: FATİH - Sokak: ŞAİR

Mahalle: FATİH - Sokak: OLUR

Mahalle: FATİH - Sokak: KISMET

Mahalle: FATİH - Sokak: GÜNDOĞDU

ŞİLE: 12:00 - 16:30 saat aralığında Mahalle: AHMETLİ

Mahalle: AHMETLİ - Sokak: ZİVER

Mahalle: AHMETLİ - Sokak: BELDE

Mahalle: AHMETLİ - Sokak: AHMETLİ

Mahalle: AHMETLİ - Sokak: AYDINTEPE

Mahalle: AHMETLİ - Sokak: ÇAMLI ÇEŞME

Mahalle: AHMETLİ - Sokak: ÇEVREM

Mahalle: AHMETLİ - Sokak: BOZTEPE

Mahalle: ERENLER - Sokak: AYCAN

Mahalle: ERENLER - Sokak: DERSAADET

Mahalle: ERENLER - Sokak: NİDA

Mahalle: KORUCU

Mahalle: KORUCU - Sokak: KORUCUKÖY

Mahalle: KORUCU - Sokak: ASMA

Mahalle: KORUCU - Sokak: BALSUYU

Mahalle: KORUCU - Sokak: ÇEVRE

Mahalle: KORUCU - Sokak: KADİR

Mahalle: KORUCU - Sokak: AĞAÇALTI

Mahalle: KORUCU - Sokak: EMİN

Mahalle: KORUCU - Sokak: SULTAN SELİM

Mahalle: SATMAZLI

Mahalle: SATMAZLI - Sokak: FERDA

Mahalle: SATMAZLI - Sokak: DİK

Mahalle: SATMAZLI - Sokak: SATMAZLI

Mahalle: SATMAZLI - Sokak: BERKAY

Mahalle: SATMAZLI - Sokak: KORAY

Mahalle: SATMAZLI - Sokak: AYDIN

Mahalle: SATMAZLI - Sokak: ANDAÇ

Mahalle: SATMAZLI - Sokak: DERSAADET

Mahalle: SATMAZLI - Sokak: İNAN

Mahalle: SATMAZLI - Sokak: GÖKÇEN

Mahalle: SATMAZLI - Sokak: GÜNÇİÇEĞİ

Mahalle: SATMAZLI - Sokak: ERGİN

Mahalle: SATMAZLI - Sokak: HAZAR

Mahalle: SATMAZLI - Sokak: GÜLPINAR

Mahalle: SATMAZLI - Sokak: BARUT

Mahalle: SATMAZLI - Sokak: ARALIK

Mahalle: SATMAZLI - Sokak: AHMETLİ

TUZLA: 10:00 - 12:00 saat aralığında

Mahalle: İÇMELER - Sokak: D-100 KARAYOLU

ÜSKÜDAR: 10:15 - 17:00 saat aralığında Mahalle: İCADİYE - Sokak: TEMAŞA

Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: BEREKETLİ

Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: BİCANEFENDİ

Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: İCADİYE

Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: KUZGUNCUK ÇARŞI

Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: PAŞALİMANI

Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: TAHTALIBOSTAN

Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: YANIKMEKTEP

Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: BAMYACI

Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: MEŞRUTA

Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: TÜTSÜLÜ

Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: MENTEŞ

Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: MENEKŞEBAĞI

Mahalle: SELİMİYE

Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ATLAS

PLANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ NEDİR?

Planlı yani önceden bildirimli kesinti; enerji dağıtım şirketlerinin il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önc​eden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir.