Taksicilerin UBER'e açtığı dava ertelendi

Onlarca taksici adliye önünde araçlarının kornalarına basarak protesto gösterisinde bulundu.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, UBER'e karşı açtığı dava öncesi İstanbul Adalet Sarayı önünde eylem yaptı. Eyleme CHP Milletvekili Gürsel Tekin de destek verdi.

Ellerinde pankart ve bayraklarla adliye önünde bir araya gelen taksiciler UBER'in Türkiye'den çıkmasını istedi. 18 bin taksicinin bu işten ekmek kazandığını dile getiren taksiciler, son zamanlarda çıkan UBER'e yönelik saldırıların ise kendileri tarafından gerçekleşmediğini, bu işin bir algı operasyonu olduğunu ileri sürdü. Öte yandan eyleme destek vermek için çok sayıda taksi de adliye önüne geldi. Burada korna çalan taksiciler UBER'i perotesto etti.

Dava ertelendi

Takcilerin, UBER’e karşı açtığı davada, UBER sistemine erişimin engellenmesi, tedbir kararı verilmesi için mahkemeye dilekçe sunuldu. UBER, taksicilerin iddialarına karşı açıklamalarda bulunmak için süre istedi. Mahkeme, UBER’e 2 hafta süre verilmesine ve duruşmanın 4 Haziran’a ertelenmesine karar verdi.