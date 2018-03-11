CHP'li üyeden İstanbul'da 'İSPARK 1 lira olsun' önerisi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li meclis üyeleri Nadir Ataman ve Doruk Bulut, İBB'ye bağlı İSPARK'larda otopark ücretinin Ankara'daki gibi 1 saate kadar ücretsiz 24 saatinin ise 1 TL olması için önerge hazırladı.

HANDE ZEYREK - SÖZCÜ - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li meclis üyeleri Nadir Ataman ve Doruk Bulut, İBB'ye bağlı İSPARK'larda otopark ücretinin Ankara'daki gibi 1 saate kadar ücretsiz 24 saatinin ise 1 TL olması için önerge hazırladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz günlerde Anpark’a bağlı tüm otoparklarda 24 saatlik araç park ücretlerini 1 TL, 1 saatlik otopark bedelini ise ücretsiz yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’nın ‘vatandaşlarımıza otopark alışkanlığı kazandırmak istiyoruz. Bu sayede araç trafiğini de azaltacağımızı düşünüyoruz. Otoparktan gelir elde etmekten ziyade trafik akışına kolaylık sağlamayı hedefliyoruz” dediği uygulama kamuoyunda da ses getirdi.

RANTTAN YANA DEĞİL HALKTAN YANA TAVIR ALIN

CHP’li meclis üyeleri Nadir Ataman ve Doruk Bulut, uygulamanın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin otoparkları İspark’ta da geçerli olması için Meclise sunmak üzere önerge hazırladı. İstanbul’da İBB’ye bağlı İSPARK otopaklarındaki fiyat tarifesi semtlere göre farklılık gösteriyor. Kimi yerde bir saati ücretsizken kim yerde ise 15 dakikası… 7 lira ile 10 lira arasında değişen otopark ücretlerinin 1 TL olması için teklif hazırlayan meclis üyeleri şu ifadeleri kullandı:

Ankara Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz günlerde Anpark’a bağlı tüm otoparklarda 24 saatlik araç park ücretlerini 1 TL, 1 saatlik otopark bedelini ise ücretsiz yaptı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’nın ‘vatandaşlarımıza otopark alışkanlığı kazandırmak istiyoruz. Bu sayede araç trafiğini de azaltacağımızı düşünüyoruz. Otoparktan gelir elde etmekten ziyade trafik akışına kolaylık sağlamayı hedefliyoruz” dediği uygulama kamuoyunda da ses getirdi.



Ranttan değil halktan yana tavır alın

CHP’li meclis üyeleri Nadir Ataman ve Doruk Bulut, uygulamanın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin otoparkları İspark’ta da geçerli olması için Meclise sunmak üzere önerge hazırladı. İstanbul’da İBB’ye bağlı İSPARK otopaklarındaki fiyat tarifesi semtlere göre farklılık gösteriyor. Kimi yerde bir saati ücretsizken kim yerde ise 15 dakikası… 7 lira ile 10 lira arasında değişen otopark ücretlerinin 1 TL olması için teklif hazırlayan meclis üyeleri şu ifadeleri kullandı:

“Aynı partinin iki Büyükşehir Belediye başkanının farklı uygulama yapması düşünülemez. Kabul göreceğini umduğumuz teklifimiz; İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı Belediyeye ve belediye şirketlerine ait bütün otoparklar 1 saate kadar ücretsiz , 1 saatten sonrada 24 saat boyunca 1 TL olmasıdır. İstanbul’da trafiğin durumu ortada Ankara Büyükşehir Belediyesi gibi otopark fiyatları açısından ranttan yana değil halktan yana bir tavır takınacağınızı umuyoruz. “