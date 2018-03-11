Toprakla buluşacak eller için kuralar çekildi

İlçe sakinlerini daha çok yeşil alanla buluşturmak için çalışmalar yapan Beylikdüzü Belediyesi, şimdi de Umut Meyve Ormanı ve Hobi Bahçeleri’ni hazırladı.

Kura usulüyle ve noter eşliğinde toprakla uğraşmayı seven hobi bahçesi gönüllüleri tek tek seçildi.

İlk topu çekerek gönüllülerin ismini ve parsel numaralarını okumaya başlayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bugün, İstanbul’un en güzel parkının göbeğindeyiz. 2030 hedefimiz de içerisinde aktiviteler üretilen ve aktif olan yeşil alanları ilçede kişi başı 20 metrekare olacak şekilde çoğaltmak” dedi.

Beylikdüzü Belediyesi, Dereağzı Mahallesi’nde bulunan Umut Meyve Ormanı içinde oluşturduğu Hobi Bahçeleri’ni gönüllülerle bulusturdu. Bini aşkın kişinin başvurduğu hobi bahçeleri kura çekiminde isimler belirlendi. Her biri 15 metrekare olan 133 bahçe için yedeklerle birlikte 266 kişinin ismi ve parsel numaraları çekildi.

Gönüllüler, bahçeleriyle buluşmak ve ürünlerini ekip toplayacakları, toprakla buluşacakları günlerin hayaliyle, heyecanla kurada isimlerinin okunmasını bekledi. Umut Meyve Ormanını ve Hobi Bahçeleri’ni büyük bir özenle ilçe sakinleri için hazırladıklarını belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Dereağzı Mahallesi’nin olduğu bölge çok güzel bir tarım alanı ve orada sizlerin de çabasıyla çok güzel tarım ürünlerinin yetişeceğinden eminim.” dedi.

2030 Vizyonunda Hedef Kişi Başı 20 Metrekare Yeşil Alan

Hobi Bahçeleri’ni hazırlamaktaki temel amaçlarını da anlatan Başkan İmamoğlu, “Biz gelecek neslin yani çocuklarımızın küçük yaştan toprakla iç içe olmasını ve orayı hissetmesini hedefledik. Orada doğal ve keyifli bir ortam yaratılarak, paylaşımcı bir üretim yapılacak.” diye açıkladı. İlçe için yeşil alan oluşturma planlarından da söz eden İmamoğlu, 2030 hedeflerinin, içerisinde aktiviteler üretilen ve aktif olan yeşil alanları ilçede kişi başı 20 metrekare olacak şekilde çoğaltmak olduğunu da belirtti.