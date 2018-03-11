İstanbul'da sis ne kadar sürecek?

İstanbul'da geceden beri etkili olan sis, deniz ulaşımını olumsuz yönde etkiliyor.

Aynı zamanda etkili olan sisin, Pazartesi sabahı da devam edeceği tahmin ediliyor. Yapılan son değerlendirmelere göre ise ülkemiz genelinde yağışların beklenmediği ve sıcaklıkların 2-4 derece artış göstereceği belirtildi. İşte hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugünün hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Yayınlanan raporda ülkemiz genelinde yağışların beklenmediği ve 2-4 derece arasında sıcaklıkların artacağı belirtilirken rüzgarın da genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği bekleniyor. İşte 11 Mart Meteoroloji hava durumu tahmin raporu ve bölge bölge hava durumu...

HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde 2 ila 4 derece artacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği bekleniyor.

İSTANBUL'DA YOĞUN SİS DEVAM EDECEK

Meteoroloji'nin yayınladığı hava durumu tahmin raporunda İstanbul'da bu sabah saatlerinde ve akşam saatlerinde sisin etkili olacağı belirtildi. Dün akşam saatlerinden itibaren İstanbul'da etkili olan sis ve pus, Pazartesi sabahı da etkili olacak.