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19 Ekim 2018 11:49
İBB Başkanı açıkladı! Tarih belli oldu
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Ataköy'de Baruthane arazisinde yapımı süren "Millet Parkı"nın 8 Kasım'da açılacağını söyledi.
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