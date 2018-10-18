Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy metrosu için tarih verildi

Üsküdar-Ümraniye metro hattının geçen yıl aralık ayında açıldığını ifade eden Uysal, Ümraniye-Çekmeköy hattının ise 21 Ekim Pazar günü saat 15.30'da hizmete alınacağını söyledi.

Çekmeköy Madenler Meydanı'ndaki açılışın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirileceğini dile getiren Uysal, "Bütün Çekmeköylüleri, özellikle bu hattan istifade edecek Sancaktepelileri, bütün İstanbulluları açılışımıza bekliyoruz." dedi.

"DURAK SAYISI 16'YA YÜKSELECEK"

Uysal, 7 istasyonun yer aldığı kısmın açılmasıyla, hattaki toplam durak sayısının 16'ya yükseleceğini ifade etti.

Söz konusu güzergahın yoğun olduğuna dikkati çeken Uysal, Ümraniye-Çekmeköy hattının devreye girmesiyle ulaşımda ciddi bir rahatlama olacağını düşündüğünü vurguladı.

Mevlüt Uysal, hatta günlük ortalama 600-700 bin kişinin taşınacağını, hattın tam kapasite işlemesi için çalışmaların sürdüğünü sözlerine ekledi.

İBB Başkanı Mevlüt Uysal, Habertürk'te Veyis Ateş'in sorularını yanıtlamıştı.

Uysal, Üsküdar-Çekmeköy metrosunun deneme sürüşlerinin başarıyla tamamladığını belirterek, "3 sefer deneme sürüşleri yapıldı. En son deneme sürüşü de problemsiz şekilde yapıldı. Üsküdar-Çekmeköy metrosunun ikinci etabı en geç bu ay sonu açılmış olacak." ifadesini kullanmıştı.