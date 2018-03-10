Tasfiye edilen Topbaş'ın bir projesi daha iptal edildi!

ÖZLEM GÜVEMLİ - SÖZCÜ - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Mevlüt Uysal’ın, istifa eden eski başkan Kadir Topbaş’ın bir uygulamasına daha son verdiği öne sürüldü. CHP’li Meclis Üyesi Hüseyin Sağ, kamuoyunda sık sık eleştiri konusu olan milyonlarca liraya mal olan duvarlara çiçek uygulamasına son verildiğini, Uysal’ın konuyu AKP’li meclis üyelerine açıkladığını söyledi.

TOPLAM 82 MİLYON LİRA GİTTİ



Bugüne dek İstanbulluların cebinden çıkan rakamın CHP İBB Meclis Üyesi Hakkı Sağlam ile verdikleri soru önergesi ile ortaya çıktığını hatırlatan Hüseyin Sağ, “Aldığımız yanıtta 2009 yılında başlayan modüler saksı ve 2011 yılında başlayan duvar bahçe uygulamasına 2014 yılına kadar toplam 32 milyon lira harcandığı açıklanmıştı” dedi.

2014 yılından bugüne dek geçen sürede de yaklaşık 50 milyon lira harcandığını söyleyen Sağ, “Yani son 9 yılda duvarlara 82 milyon liraya yakın para gömülmüş oldu. İstanbul’un deprem ve ulaşım gibi daha acil sorunları varken duvarlara ekilen milyonlarca liranın israf olduğunu hep söyledik. Yeşil alanları imara açan parklardaki ağaçları kesen İBB'nin elindeki yeşili yok edip duvarları yeşillendirmesi akıl alır bir iş değil. Sonunda uyarımıza kulak verildi ve İstanbullunun milyonlarca lirasına mal olan bu uygulamadan vazgeçiliyor” diye konuştu.

İBB: İPTAL YOK



İBB yetkilileri ise duvar bahçe ve modüler saksı uygulamasına ilişkin ihalelerin süresinin 2019 yılına kadar devam ettiğini bir iptal söz konusu olmadığını açıkladılar.