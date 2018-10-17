İşte yeni havalimanındaki büyük tehlike!

Hürriyet gazetesi yazarı, havacılık uzmanı Uğur Cebeci “31 Aralık ne kadar doğru?” başlıklı yazısında yeni havalimanının açılma tarihini irdeledi.

Cebeci, tarihin ne kadar doğru olduğunu sorduktan sonra endişelerini dile getirdi.

“İLK KEZ İNECEK PİLOTLAR İÇİN NE KADAR UYGUN”

Uğur Cebeci şunları kaydetti:

“THY, 31 Aralık tarihinde Yeni Havalimanı’na taşınacak. Yapılan açıklamalar bunu gösteriyor. Bu tarih ne kadar doğru bir tarih... Kışın neredeyse en hoyrat zamanlarında, belki karda, buzda, aşırı yağmurda, Karadeniz’in kopup gelen hoyrat rüzgârında taşınmak ne kadar doğru. İlk kez inecek pilotlar için ne kadar uygun...

Taşınmak için doğru tarih gibi görünüyor. Uçuş ve yolcu trafiğinin düşük olduğu bir zaman... Ama uzun vadeli meteoroloji tahminlere bakıyorum. Tabii yanılma oranı yüksek de olabilir. Yine de dondurucu soğuk, kar, aşırı yağmur, zaman zaman yoğunlaşan sis, Karadeniz’in karaya doğru uzayan anaforlar yaratan hoyrat rüzgarları.