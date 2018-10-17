Beylikdüzü'nde Ersan Erdura çok amaçlı salonu açılıyor

TOKİ Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’na Beylikdüzü Belediyesi tarafından kazandırılan ve ünlü sanatçı Ersan Erdura’nın adını ölümsüzleştirecek olan Ersan Erdura Çok Amaçlı Salonu’nun açılışı, 17 Ekim Çarşamba günü, saat 10.00’da TOKİ Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’nda gerçekleşecek.

Eğitime yatırım yapmaya devam eden Beylikdüzü Belediyesi, okullara kazandırdığı çok amaçlı salonlara, Beylikdüzü’nde yaşayan sanatçıların isimlerini vererek de sanata ve sanatçıya verdiği değeri ortaya koyuyor.

Daha önce Defne Yalnız, Yılmaz Gruda ve Neşe Karaböcek Çok Amaçlı Salonları’nı ilçedeki okullara kazandıran Beylikdüzü Belediyesi, Adnan Kahveci Mahallesi’nde bulunan TOKİ Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’na da yeni bir salon kazandırıyor.

‘Türk Elvis’ olarak anılan, beyefendi kişiliği ile takdir toplayan, kadife gibi sesi ve özgün yorumuyla Türk Pop Müziği’nin en değerli isimlerinden biri olan ünlü sanatçı Ersan Erdura’nın adının verileceği Çok Amaçlı Salon, 17 Ekim Çarşamba günü, saat 10.00’da TOKİ Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’nda açılacak.

‘Çocuk Gözler, Sensiz Saadet Neymiş, Geçen Yaz, Hayalin Gitmez, Acılar Sürekli Olamaz, Beni Ara” gibi efsane şarkılara sesiyle hayat vererek Türkiye’nin gönlünde taht kuran sevilen sanatçı Ersan Erdura’nın adını ölümsüzleştirecek olan Çok Amaçlı Salon’un açılışı, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından gerçekleştirilecek.

TARİH: 17 Ekim 2018, Çarşamba

SAAT: 10.00

YER: TOKİ Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu

ADRES: Adnan Kahveci Mahallesi, Yavuz Sultan Selim Bulvarı, Uludağ Caddesi, No: 2

Beylikdüzü - İstanbul