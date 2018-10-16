Beylikdüzü sakinleri Hacı Bektaş Veli Anması'na katıldı

12-14 Ekim tarihleri arasında düzenlenen geziye katılan Beylikdüzü sakinleri, hem Anadolu kültürünü yakından tanıma imkânı buldu hem de Hacı Bektaş Veli türbesini ziyaret ederek dua ve ibadetlerini gerçekleştirdi.



Beylikdüzü Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, 55. Ulusal 29. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesine gezi düzenledi.

12-14 Ekim tarihleri arasında düzenlenen geziye katılan vatandaşlar, hem Anadolu kültürünü yakından tanıma imkânı buldu hem de Hacı Bektaş Veli türbesini ziyaret ederek dua ve ibadetlerini gerçekleştirdi. İlçede kutsal kabul edilen mekânları da görebilme fırsatı yakalayan ziyaretçiler, külliye içinde oluşturulan müze, aş evi ve "Pir evi" olarak adlandırılan alanları görerek, Hacı Bektaş Veli'nin yetiştirdiği âlimlerin kabirlerini de ziyaret etti.



Profesyonel Rehberlik Hizmeti Verildi



Profesyonel rehberlik hizmetinin verildiği ve ücretsiz olarak gerçekleştirilen gezide, Hacı Bektaş Veli türbesi ziyaretinin ardından Karacaahmet Cem Evi’nde öğle yemeğine katılan vatandaşlar, Çilehane bölgesi ve Deliklitaş ziyaretlerinin ardından İstanbul’a doğru yola çıktı.

Vatandaşların etkinlik boyunca dostluk, barış, birlik ve beraberlik mesajları verdiği Hacı Bektaş Veli Anma Tören ve Kültür Sanat Etkinlikleri çerçevesinde bu yıl 25.’si verilen Hacı Bektaş Veli Dostluk ve Barış Ödülü’nün sahibi ise yazar Dursun Gümüşoğlu oldu.