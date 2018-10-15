İBB borç batağında: Her yıl artıyor!

İBB Meclisi CHP Üyesi Gökhan Yüksel gündem dışı söz alarak meclis kürsüsünde Türkiye’nin ekonomik durumunu özetleyerek konuyu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bütçesine getirdi.

İBB’nin borç batağında olduğunun İBB’nin bütçe kitapçığında yazdığına dikkat çeken İBB Meclisi CHP Üyesi Gökhan Yüksel, “2015, 2016, 2017 borç stoku ve 2018 yılı ilk 6 ayında gerçekleşen 3.208.781.114 TL’lik borç stokunu ekleyince, 17.505.567.680 TL olan borç stoku ortaya çıkmaktadır. Her geçen yıl artış gösteren rakamlar İBB’nin borç batağında olduğunu gözler önüne serdi” ifadelerini kullandı.

Gökhan Yüksel’in gündem dışı konuşmasının tam metni:

"Sayın Başkan, Değerli Meclis Üyesi arkadaşlarım; Hazine ve Maliye Bakanımız Sn. Berat Albayrak BM zirvesinde açıkladığı yeni ekonomi programın (YEP) detaylarından bahsetti.

Maliyet ve dönüşüm ofisinin kurulduğunu anlattı, “Bu ofiste Mckinsey ile çalışmaya karar verdik” dedi. 16 Bakanlıktan temsilcilerin bulunduğu bu ofis, tüm ekonomik hedefleri ve sonuçlarımızı, her çeyrekte kontrol edecek dedi. Sayın Bakanımız bir anlamda İMF’siz program yapmış gibi krizle mücadele edecekti. Türkiye Ekonomisindeki bu derin krizin sorumlusu olarak her defasında dış güçleri suçlayan bu anlayış, ülkeyi 16 yıldır kendilerinin yönettiğinin farkında değillerdi.

Bu derin krizden çıkışı Mckinsey gibi ABD menşeili yabancı bir şirkette aramak, krizi dış güçlere bağlayan kitleye de ne yapacağını şaşırttı. Yabancı bir şirketin ülkemizin Hazine ve Maliye Bakanlığına kayyum atanmasına sessiz kalmayan başta Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer muhalefet partilerin kaygılarını ve oluşabilecek riskleri sıralamasıyla bu yanlış karardan vazgeçildi. Fakat ülke ekonomisini yönetmek bilgi, beceri ve ciddiyet istemektedir.

Mckinsey ile çalışma kararı alarak büyük bir yanlış yapan ve ülke ekonomisini büyük bir bilinmezliğe sürükleyen Sn. Bakan Berat Albayrak’ın bu büyük yanlışı cehaletten mi yoksa ihanetten mi yaptığını merak ediyoruz. Ben yine kibar davranıp, Sn. Bakanımıza ihanet kelimesini yakıştırmıyorum. Fakat bu cehaletle de Türkiye ekonomisinin yönetilemeyeceğini söylüyorum. Yine Sn. Bakanımız “enflasyonla topyekun ve kararlılıkla mücadele edeceğiz” dedi. 2018 yılı Eylül ayında, yıllık enflasyon oranı %24,52 açıklanınca, hemen bir günah keçisi bulundu. “Kararlılıkla enflasyonla mücadele edeceğiz” diyen Sn. Bakanımız, TÜİK’de uzun yıllardır enflasyonu hesaplayan birimin başında bulunan bürokratı görevden aldı.

Akabinde kendisine yakın bir arkadaşını bu göreve getirdi. Resesyon ve durgunluk var iken büyüme azalıyor ve maalesef enflasyon yükseliyor. Bu durumda kriz derinleşip bir stagflasyona doğru sürükleniyor. Bu durum İstanbul Büyükşehir Belediyesini de olumsuz etkilemekte. Her yıl borç stoku artmaktadır.

Aşağıda belirtilen 2015, 2016, 2017 borç stoku ve 2018 yılı ilk 6 ayında gerçekleşen 3.208.781.114 TL’lik borç stokunu ekleyince, 17.505.567.680 TL olan borç stoku ortaya çıkmaktadır. Her geçen yıl artış gösteren rakamlar İBB’nin borç batağında olduğunu gözler önüne serdi. Bu kötü gidişatı görüp uyarıyoruz! Önümüzdeki ay meclise 2019 yılı bütçesi gelecek, bu kaygılarımızı dikkate alıp daha düzgün bütçe oluşturmanız temennisiyle, Hepinize saygılar sunuyorum, İBB Meclis Üyesi Gökhan Yüksel."



