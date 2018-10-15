'AKP'nin yıktığı caminin yapı kayıt belgesi var'

Panele partililerin ve vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Av. Ali Rıza İlgezdi AKP'li Üsküdar Belediyesi'nin Kirazlıtepe'de yıktığı tarihi cami için yapı kayıt belgesi bulunduğu söyledi. Mimar Aysel Can Ekşi de Türkiye’de yapıların yüzde 80’nin kaçak olduğunu açıkladı.

Moderatörlüğünü CHP Bahçelievler Hukuk Komisyonu Başkanı Av. Mustafa Karakaş ‘ın üstlendiği panelde, konuşmacılardan Mimar Aysel Can Ekşi teknik konular hakkında bilgi verirken, Av. Ali Rıza İlgezdi de yasal mevzuatla ilgili vatandaşları bilgilendirdi.

CHP Bahçelievler Hukuk Komisyonu Başkanı Av. Mustafa Karakaş, 'İmar Barışı; Sorunlar ve Çözümler' panelini neden düzenlediklerini, “Bahçelievler'de 'imar barışı' son dönemde problem teşkil eden konulardan biri. Bu konu hakkında vatandaşın kafası karışık. İnternet ortamında da bilgi kirliliği mevcut. İmar barışı konusunda cevap bekleyen birçok soru var, ancak cevaplar da birbirinden çok farklı. Bu konu hakkında daha sağlıklı bilgi almak, sorunları ve çözümleri masaya yatırmak için böyle bir panel gerçekleştiriyoruz" dedi.

‘İŞİN EHLİNE SORULMADI’

Mimar Aysel Can Ekşi imar barışının yanlış algılandığını belirterek, "para eşittir barış demek değildir. ne yazık ki süreç böyle işliyor. “İnsanların huzur içinde aileleri ile yaşadıkları evleri ne olacak?” sorusu insanlarımızı paniğe itiyor. Bir kanun çıktı, bu kanun şu anda çıkmak üzere olan bir kanun değil, mimarlara, çevre mühendislerine, işin ehline bir fikir sorulmadan çıkarılan bir kanun bu" dedi.

‘HANGİ YAPILAR İMAR BARIŞINA GİRER’

Hangi yapıların imar barışına girdiğini açıklayan Aysel Can Ekşi, “Yapısının iskan belgesini almış bir binada iskana aykırı bir durum varsa, ekler filan bunlar imar barışı kapsamına alındı. Projeli, ruhsatlı, kat ittifakı da kurulmuş ama ya önemsemediğinizden ya bir şey olmaz dediğinizden ya da aykırılıkları nedeniyle iskan belgesi almadığınız yapılar da imar barışı kapsamında. Bir başka durum ise; binanınız kurulumundan itibaren kaçak olan yapı da imar barışı kapsamında.“ ifadelerini kullandı.

‘YAPILARIN YÜZDE 80’İ KAÇAK’

“Çok paralar ödüyoruz, benim elektriğim suyum var, banka kredisi ile aldım neden tekrar para yatırayım ki vs. “ gibi mazeretlerde bulunanlara seslenen Aysel Can Ekşi, “Hepimizin röntgenleri çekilmiş durumda, bugünkü yapıların yüzde 80'i kaçak. İstediğiniz kadar elektriğiniz, suyunuz olsun, iskan belgesi alınmamış, kat mülküyetine geçmemiş bir yapı kaçak olarak değerlendiriliyor. İmar barışından yararlanmak istemiyorum diyenlere özellikle şunu söylemek isterim; binanız kaçak durumda kaldığı için daha sonra ile ilgili cezalar gelecek. “ uyarısında bulundu.

NASIL BAŞVURULACAK?

Aysel Can Ekşi, yapı kayıt sistemine nasıl başvurulması gerektiği ile ilgili de şu açıklamayı yaptı:

Öncelikle yapınızın dıştan brüt olarak ölçüsünün alınması gerekiyor. 'Bu çok basit kendiniz de yapabilirsiniz' deniliyor ama yanlış yaptığınızda büyük paralar ödediğiniz de çok da basit olmamış

oluyor. Yapı kayıt için sisteme girdiğinizde size sorduğu ilk soru 'iskan var mı, yok mu? İskan yok dedikten sonra sorular devam ediyor. Binanızın tamamı ile ilgili giriş yapılması gerekiyor. İmar barışında binanızda da barış olmak zorunda. 10 tane malik varsa bunların 9 tanesi girmek istemiyor ama bir tanesi girmek istiyor, ben o girmek isteyen bir kişiden yanayım. Yapı kayıt belgesi aldıktan sonra, bir kat mülküyeti var. Tapuda sizin adınıza mülkiyetinizin oluşma süreci var. Bu aşamada da zemin tespitinin yapılması gerekiyor. Binanızın 'çevre komşuya vs, bir zararı var mı?' diye kontrolünün yapılması gerekiyor. Bunu harita mühendisleri yapıyor. Yetmez, bir binanızın projesi isteniyor. Bu belgelerle beraber tapuya gidiyorsunuz. Tapuda herkesin imzası ile kat mülkiyetine geçmiş olacaksınız.

100 tane malikten biri bile imar barışından yararlanabilir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken hususlar var. Mesela bir kişi imar barışına başvurup, binanın girişine de 'artık bu bine benimdir, izinsiz girmeyin' diye yazabiliyor. Yasal boşluklar var. Yapılması gereken konuşarak ve anlaşarak yol almak. Mesela bir kişinin hesabında toplanıyorsa paralar, o hesaba para gönderirken imar barışı için gönderdiğinizi kesinlikle belirtin. Her şeyi tutanak altına alın ki mağdur olmayın. Yapı kayıt sistemine de her şeyi doğru girmeniz gerekiyor. Metrekareyi fazla girdiniz, fazla para yatırdınız, yatırdığınız parayı geri alamıyorsunuz. Bakanlığın 181 telefon hattından sorularınıza cevap bulabilirsiniz.

‘BU KENTİN SORUNLARINI ÇÖZECEK SOSYAL DEMOKRAT ANLAYIŞA İHTİYAÇ VAR’

Av. Ali Rıza İlgezdi, “bugün Ataşehir'den gelirken bir kez daha gördüm ki, 2014'te başlattığımız süreci 2019'da başarıya ulaştırmamız gerekiyor. Bu kentin sorunlarını çözecek bir sosyal demokrat anlayışa ihtiyaç var. Bahçelievler de bu bölgenin kalelerinden biri olabilecek bir yer.” Diyerek sunumuna başladı.

‘EYY VATANDAŞ KENDİNİ İHBAR ET’

“Bakanlığın, "İmar barışı ile yapılarınızı kayıt altına alıyoruz" diye her yerde afişleri var. Peki Türkçesi ne?” diye soran İlgezdi, sorusunu, “Eyy vatandaş gel kendini bana ihbar et' Hazinenin, belediyenin, vakıfların yerinde işgalciyim şimdiye kadar senin gözünde kaçtı. 100 metrekarelik yere 13 katlı bina diktim. Şimdi ben kendimi ihbar ediyorum, bu ihbarım doğrultusunda da beni nasıl cezalandıracağını bekliyorum.” Şeklinde cevapladı.

‘AKP’Lİ BELEDİYE’NİN YIKTIĞI CAMİNİN DE YAPI KAYIT BELGESİ VARDI’

AKP'li Üsküdar Belediyesi'nin Kirazlıtepe'de yıktığı cami ile ilgili bilgi veren İlgezdi o caminin de yapı kayıt belgesinin olduğunu söyledi. İlgezdi, “CHP'nin mahalle temsilcisi olan bir yiğit arkadaşımız girdi, TC. kimlik numarası ile e-devlet üzerinden Kirazlıtepe'deki camiye yapı kayıt belgesi aldı. Onay verildi. Üsküdar Belediyesi yapı kayıt belgesi alınmış, bunun da ötesinde bir ibadethane olan camiyi yıktı. CHP'li bir belediye bir caminin kapısını oynatsa neler yaşanacağını bir düşünün. Üsküdar'da camiler yıkıldı ama bir de satılan camiler var. Üsküdar Belediyesi'nin borcuna karşılık hazineye devredilen yerler var.” dedi.

İlgezdi sunumunu şu bilgileri vererek tamamladı:

“İmar barışı denilen şey bu; 'biz kendimizi ihbar ediyoruz' Bu bir imar barışı değil, adı ne kadar barış olsa da kimse kimseyle barışmıyor. Hazine ve belediye alanlarında işgalci iseniz bu size bir mülkiyet hakkı getirmiyor. Yüzde 3-5 oranında alınan para sadece bir başvuru bedeli. Bir tür depozito. Bedelini ödemeden alamazsınız, ancak hazine 4706 sayılı yasaya göre takdir eder ve satar. İmar barışından arsa faydalanmaz yapı faydalanır. Her bina yapıdır ama her yapı bina değildir. Başvurular belediyelere yapılmıyor, dolayısıyla belediyelere para girmiyor. 20 Eylül'e kadar tüm para Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın cebine giriyor idi. 20 Eylül'den sonra bu paraların hepsi hazineye aktarılmaya başlandı. Bu paralar ile ne yapılacağı belli değil.

Yapı kayıt belgesi alındıktan sonra bir örneği belediyeye bırakılacak. Belediyesi olmayan bir yerde ise binanız bu sefer de valiliğe bildirmek durumundasınız.

Türkiye'de eskiden Türk Medeni Kanunu, ceza kanunu filan diyorduk artık torba-çorba kanunlarla ülke yönetilmeye başlandı. Bu imar barışı kanunu da böyle bir yasa ile çıktı. Hukuki dayanağı çok sınırlı olan bir sistemle karşı karşıyayız. 31 Aralık 2017'ye kadar yapılan yapılar bu yasadan faydalanabilir.

Donatı alanlarında olan yapılar için kesinlikle yapı kayıt belgesi alınamaz. “

Panel soru cevap kısmının ardından son buldu.

Yurt gazetesi