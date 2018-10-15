Ada’ya AKP kancası

Cumhuriyet'ten Özlem Yüzak'ın haberi şöyle:

Bir nar, bir limon, birkaç çınar ağacının olduğu sevimli bir arsa... Bir köşede sergi alanı, diğer tarafta sandalyeler sıra sıra, içinde küçük camekanlı bir odanın bulunduğu bir mekan...

Büyükada’da, adalıların sosyal kültürel ve sanatsal faaliyetler için bir araya geldiği en önemli kamu alanı. Adı Çelik Gülersoy Kültür Sanat Merkezi. Konserler, eğitim atölyeleri, felsefe ve sanat söyleşileri, sinema, tiyatro etkinlikleri, sergiler, çocuklara eğitim faaliyetleri burada yapılıyor. Hayvan barınaklarına gıda yardımı için kermesler burada düzenleniyor. Halka açık gelişim kursları burada veriliyor. Adaların can alıcı sorunları ve geleceği ile ilgili tartışmalar da burada yapılıyor. Ve belli ki tüm bunlar birilerini rahatsız ediyor.

Boşaltın tebligatı

8 Ekim’de Milli Emlak tarafından İlçe Belediyesine bir tebligat gönderildi. 15 gün içinde mekanın boşaltılması istenen tebligatın gerekçesi ise “işgal”. Bizzat Büyükşehir Belediyesi tarafından 2007 yılında yılında şartlı ve geçici olarak ilçe belediyesine tahsis edilen ve Adalar Belediyesi’nin de Kent Konseyi’nin yönetimine verdiği merkezin boşaltılma kararına “dur” demek için dün ada halkı bir araya geldi. Açık bir tartışma platformu niteliğindeki toplantıda hem durum tartışıldı hem imza kampanyası başlatıldı.

Adalar Kent Konseyi özellikle kültürel faaliyetlerde hayli aktif çalışan bir kurum ve boşaltılma kararı belli ki siyasi. Konu ile ilgili bilgi veren Adalar Belediye Başkanı Atilla Aytaç 2011 yılından beri sürekli olarak bu mekân ile ilgili rahatsız edildiklerini söyledi. “Önce 2011’de AKP İlçe Başkanı tarafından şikâyet edildi.

Konu mahkemeye yansıdı ve mahkeme mekânı bize bıraktı. Ardından birileri bu mekânda ticari kullanım yapıldığı gerekçesiyle şikâyette bulundu. Buna da itiraz ettik, çünkü kesinlikle para karşılığı bir hizmet asla verilmedi. Bilirkişi tespiti istedik. Ama daha bilirkişi raporunu tamamlamadan bu kez boşaltın” tebligatı geldi” diyen Aytaç konuyu görüşmek için Milli Emlak’ın bağlı bulunduğu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bizzat gittiğini, randevu veren bakan yardımcısının randevuyu önce iptal edip sonra ertesi sabaha çevirdiğini, sadece 3 dakika konuşabildiklerini ve Milli Emlak’a yönlendirdiğini anlattı.

Aytaç’ın verdiği bilgiye göre Adalar Belediyesi kararın durdurulması için yarın dava açacak. Kent Konseyi de paylaştığı bildirgede “Kamu idareleri, halkın hizmet almasını engellemek yerine, hizmetin engellenmesini önlemekle yükümlüdür” denildi.

Ada halkı ise kültür merkezlerini bırakmamakta kararlı. “İşgal sözcüğünü asla kabul etmiyoruz. Çünkü “kamu” biziz. Gerekirse gece gündüz bu mekânda kamp kurarız ve boşaltmayız” diyorlar.