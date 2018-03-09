D-100'de beton mikseri devrildi trafik felç oldu

(DHA)- Ömer Deniz yönetimindeki 34 VS 0161 plakalı beton mikseri Cevizli köprüsü istikametine döndüğü anda virajı alamayarak devrildi. Kazada Deniz hafif şekilde yaralanırken, D-100 karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde gerçekleştirilen Deniz hastaneye kaldırıldı. Trafik kontrollü olarak sağlandı. Olay yerine çağırılan vinçle dolu beton mikseri yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kaldırıldı. Trafik normale dönerken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.