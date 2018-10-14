İstanbul'da elektrik kesintisi

Elektrikler ne zaman gelecek sorusu, İstanbul'da ikamet eden vatandaşların sorguladığı konu olmaya başladı.

Planlı veya anlık kesintiler dolayısıyla meskenlere elektrik verilememesi, elektrikler ne zaman gelecek sorusuna neden oldu. İşte, 14 Ekim Pazar günü gerçekleşen elektrik kesintisi hakkında bazı bilgiler

Elektrik kesintisi, 14 Ekim Pazar günü İstanbul'da ikamet eden birçok vatandaşın gündeminde yer aldı. Elektrikler ne zaman gelecek sorusuna cevap arayan binlerce kişi, internet üzerinden saat bilgisi almak için araştırmalarına başladı. Peki, 14 Ekim Pazar günü elektrikler ne zaman gelecek? İşte, elektrik kesintisiyle ilgili detaylı bilgiler

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

BEYLİKDÜZÜOSB Mh., MUSTAFA KURTOĞLU Cd., HÜRRİYET Bul., AÇELYA Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17508-21498)

- BEYLİKDÜZÜOSB Mh., AÇELYA Cd., MUSTAFA KURTOĞLU Cd., 1. Cd., 2 Cd., 2. Bul., 1. Bul., KAVAKLI Mh., KAVAKLI Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 00:01-10:01 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17555-21499-20400-21476-22898-22732-21609-20979-20703-22584-21611-20474-21483-21475-21236-20922-27162-22512-22149-20348-27083-22963-20072-20325)

- AKÇABURGAZ Mh., HADIMKÖY YOLU Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17602-21290)

- MEHMET AKİF ERSOY Mh., ÇELEBİ Cd., MAMUR Sk., AKAR Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17623-29382)

- MEHMET AKİF ERSOY Mh., KARAAĞAÇLAR Cd., PİRİ REİS Cd., FİDAN Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17624-29383)

- MEHMET AKİF ERSOY Mh., EGEMEN Cd., ÜZÜM Sk., ER Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 15:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17626-29384)

- SULTAN AHMET Mh., ARASTA ÇARŞISI Sk., DALBASTI Sk., CANKURTARAN Mh., KUTLUGÜN Sk., SEYİT HASAN Sk., TEVKİFHANE Sk., UTANGAÇ Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17599-2014)

- İZZETTİN Mh., İZZETBABA Cd., ERCAN KÖYÜ Sk., MUNTAZAM Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17653-23206 23192)

- KOCA MUSTAFAPAŞA Mh., ARAP KUYUSU ÇIKMAZI Sk., ARAP KUYUSU Sk., HACI HASANAĞA MEKTEBİ Sk., HACI HÜSEYİN CAMİİ Sk., KENNEDY Cd., NARLIKAPI Cd., NARLIKAPI ÇIKMAZI Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-21:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17662-2051)

- PİRİNÇÇİ Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17671-28026 TM)

- ALİBEY Mh., CUMHURİYET Mh., FATİH Mh., PİRİ MEHMET PAŞA Mh., ORTAKÖY Mh., KAVAKLI Mh., YENİ Mh., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında OVAYENİCE Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 06:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17642-25000 25001 25003 25004 25005 25073 25080 25085 25087 25094 25101 25103 25105 25106 25107 25108 25112 25114 25116 25118 25119 25120 25121 25122 25123 25125 25126 25128 25129 25130 25131 25132 25133 25134 25135 25139 25141 25143 25144 25148 25149 25152 25157 25159 25160 25161 25162 25165 25168 25170 25173 25178 25182 25185 25186 25192 25213 25230 25238 25239 25246 25249 25254 25255 25261 25267 25268 25270 25272 25273 25274 25279 25283 25291 25292 25293 25296 25297 25373 25386 25392 25393 25394 25406 25407 25408 25410 25415 25418 25419 25420 25455 25466 25467 25468 25483 25508 25513 25515 25521 25523 25527 25530 25533 25534 25536 25538 25539 25543 25557 25558 25581 25582 25592 25600 25616 25618 25622 25623 25656 25677 25683 25700 25712 25713 25714 25737 25740 25741 25743 25761 25771 25772 25815 25826 25833 25861 25868 25873 25874 25875 25882 25884 25893 25895 25896 25897 25898 25899 25901 25902 25903 25920 25923 25930 25958 25960 25963 25971 25974 25979 25988 25990 26000 26002 26012 26021 26025 26027 26029 26037 26076 26100 26156 26160 26166 26169 26178 26199 26200 26204 26205 26207 26238 26251 26271 26284 26285 26295 26301 26303 26304 26305 26309 26311 26314 26324 26332 26333 26365 26368 26395 26436 26449 26468 26471 26496 26523)

- BOYALIK Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17644-28821-28880-28722-29571-29665)

- HADIMKÖY Mh., ÖMERLİ Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17672-20808-22194-27110-22275-22866-20248-20237-22804-22750-20299-20406-20555-22540-22161-20715-22760-20012-20580-20546-20768-20762-20323-20868-22720-20401-20402-20071-21095-20404-12900-28901-28902)

- ZAFER Mh., 140. Sk., 141. Sk., 142. Sk., 143. Sk., 144. Sk., 145. Sk., 146. Sk., 147. Sk., ADİLE NAŞİT Bul., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17690-22916)

- TAYAKADIN Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17678-28877-29213-29346)

- ESENTEPE Mh., 2958. Sk., 2957. Sk., 2956. Sk., 2959. Sk., 2960. Sk., 2961. Sk., 2962. Sk., 2966. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 11:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17689-28704 TM 28706 TM 28707 TM)

- ATATÜRK Mh., LOZAN Cd., ADNAN MENDERES Cd., PINAR Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17701-20407)